Костюм и текст на вычитку: чего хотят в Думе Северска от журналистов

«Речь шла об оперативном и свободном распространении объективной информации о деятельности представительного органа. В то же время отмечалась важность организации такой работы и наличия у муниципальной власти права регламентировать ее в порядке, предусмотренном законодательством», — подчеркивается на сайте Думы.

«На сегодняшний день мы живем немножко в другом мире. Немного поменялась система координат. Есть такое понятие, как интернет-пространство, такое понятие, как блогеры. <...> Что касается предварительного согласования текстов, интервью, сообщений, то это ни в коем случае не нужно. Я бы такого никогда не делал. Считаю это прямым попранием лично моих прав», — подчеркнул Алексей Выборов.

«Давайте понимать, что нас избрал народ. Мы не работаем в каком-то замкнутом сообществе, мы должны взаимодействовать с обществом. И если эти люди нас избрали, то они имеют полное право знать о нас всю информацию. Я считаю, что Дума должна быть максимально открытой. Нужна трансляция, должна быть возможность приводить любых людей. Мы живем в открытом обществе демократического характера. И мы должны придерживаться этой позиции. А если никаких свобод и прав у журналистов не будет, то тогда можно все закрывать — и телевидение, и интернет, — ходить на работу, жить в закрытом мире в закрытом городе в закрытой семье. Отличный мир будет», — резюмировал Алексей Выборов.

Ранее жители Северска уже жаловались на то, что они не могут попасть на заседания Думы. Так, в августе об этом писал Владимир Петров — инициатор нескольких митингов за отставку руководства города. На одном из митингов, в частности, Петров требовал, чтобы Дума публиковала все указы в городской газете «Диалог», которая продается в киосках и которую многие жители города выписывают.

«Предварительная цензура — подлость. Такое только при советской власти проходил. Целый отдел сидел в издательстве. Дикость. Запрет на сообщение своего мнения — грубейшее нарушение права свободы слова. Идите в суд! Хотя что там суд. Но идите! А внесудебно устанавливать, что можно писать и что нельзя — не конституционно. Отказ допуска любого гражданина, а не только журналиста гражданина в любое госучреждение — нарушение прав гражданина. Но все эти права давно порушены».

«Раньше на заседаниях Думы можно было присутствовать только по приглашению. Но, насколько я знаю, проблем с допуском ни у кого не возникало. Сейчас будем аккредитовываться. Надеюсь, что аккредитуют все СМИ, а не будут выбирать только «достойных». По поводу согласования, то я считаю, что если материал заказной, то есть оплаченный, то эта нормальная практика. Но если материал редакционный, то право редакции ставить его таким, какой он есть. Если кто-то не согласен, то, пожалуйста, опровергайте его в суде или просто договаривайтесь о внесении правок».

Ринат Мифтахов, работал на ТВ2 и в газете «Диалог» Северска:





«Если говорить о дресс-коде, то тут важно понять, что авторы понимают под словом «дресс-код»? С одной стороны, конечно, не следует приходить на заседания Думы в кирзовых сапогах и грязной телогрейке, но за 15 лет работы журналистом я, признаться, ни разу не видел, чтобы журналист, оператор или фотокор пришли в какое-то приличное место в непотребном виде. С другой стороны важно понимать, что в отличие от депутатов или чиновников, для которых привычное место работы — это кабинет или зал заседаний, представители СМИ в один и тот же день могут работать в совершенно разных условиях. Например, с утра они идут на заседании Думы, а сразу после него мчаться на мусорный полигон или на стройку. Поэтому, скажем, джинсы, рубашку и свитер я совершенно не считаю нарушением дресс-кода. Главное, чтобы все было чистым. То же самое касается и обуви, а сапоги для работы в грязи можно и в багажнике машины возить.





Что касается предварительного согласования материалов, то здесь у меня есть два простых ответа. В первом из них я буду опираться на позицию, которую часто декларирует президент России Владимир Путин, во втором — поделюсь собственным опытом. Итак.





1. Как любит говорить президент Путин? «Если вам что-то не нравится — обращайтесь в суд». А еще Владимир Владимирович постоянно говорит, что мы живем в правовом государстве. А в этом государстве есть, например, Закон о СМИ, где прописаны право на ответ, право на опровержение и еще много других хороших прав. Ну и суд у нас в стране есть, как было уже сказано президентом РФ. Поэтому если какой-то депутат или Дума в целом посчитают, что некое СМИ что-то намеренно переврало или нечаянно исказило, то следует действовать исключительно в правовом поле, например, требовать опровержения, подавать в суд, требовать компенсации морального вреда. Или кто-то хочет поспорить с Путиным?





2. По своему опыту могу сказать, что я всегда согласовывал только заказные (платные) материалы или материалы, где я самостоятельно компилировал позицию человека с которым разговаривал (брал интервью). Например, когда поговорил с кем-то о какой-то проблеме, говорил долго, скажем час. А потом из этого часа мне было нужно сделать относительно небольшой материал, и, разумеется, приходилось что-то сокращать, упрощать, говорить за человека словами «от автора». Естественно, что в таком случае я показывал этому человеку готовый материал и спрашивал, не переврал ли я чего? Но это, на мой взгляд, скорее вопрос из области журналистской этики, вопрос о репутации конкретного журналиста или СМИ. К тому же не следует забывать, что чисто технически согласовывать материалы могут, наверное, только журналисты бумажных газет и журналов, которые выходят в свет раз в неделю или раз в месяц. А как согласовывать материалы, например, телевизионщикам, которые зачастую монтируют новостной сюжет прямо с колес? А согласовывать материалы журналистам интернет-изданий, которые вообще пишут свои репортажи в режиме он-лайн? Поэтому здесь, я считаю, скорее вопрос этики и доверия. А если не нравится — смотри пункт 1».