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22 августа,
2019
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Новости

Короткое замыкание оставило часть домов в Академгородке без света

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жители Академгородка оказались без света из-за короткого замыкания в трансформаторной будке. Об этом ТВ2 рассказали в пресс-службе областного МЧС.


«Произошло короткое замыкание без последующего горения на улице 30 лет Победы. В настоящее время на месте работают электрики», — рассказали в ведомстве.

Короткое замыкание оставило часть домов в Академгородке без света
Короткое замыкание оставило часть домов в Академгородке без света

В свою очередь, в компании «Россети Томск» рассказали, что электроснабжение будет восстановлено в течение 30 минут.


«В 20.31 произошло технологическое нарушение на ТП 101, питающей электроэнергией микрорайон Академгород — говорится в сообщении. —  В данный момент производится перезапитка потребителей по резервным линиям. В течение 30 минут, электроснабжение будет восстановлено. Специалисты «Россети Томск» работают на месте технологического нарушения, причина задымления будет установлена в ближайшее время».


Отмечается, что по всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-234-3822 (круглосуточно).

Короткое замыкание оставило часть домов в Академгородке без света
Короткое замыкание оставило часть домов в Академгородке без света
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