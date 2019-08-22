Короткое замыкание оставило часть домов в Академгородке без света

«Произошло короткое замыкание без последующего горения на улице 30 лет Победы. В настоящее время на месте работают электрики», — рассказали в ведомстве.

Жители Академгородка оказались без света из-за короткого замыкания в трансформаторной будке. Об этом ТВ2 рассказали в пресс-службе областного МЧС.

В свою очередь, в компании «Россети Томск» рассказали, что электроснабжение будет восстановлено в течение 30 минут.





«В 20.31 произошло технологическое нарушение на ТП 101, питающей электроэнергией микрорайон Академгород — говорится в сообщении. — В данный момент производится перезапитка потребителей по резервным линиям. В течение 30 минут, электроснабжение будет восстановлено. Специалисты «Россети Томск» работают на месте технологического нарушения, причина задымления будет установлена в ближайшее время».



Отмечается, что по всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-234-3822 (круглосуточно).