Координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова подозревают в участии в нежелательной организации

Он подчеркнул, что пока речь идет об административных правонарушениях. «Чтобы возбудить уголовное, нужны две административки», — добавил Прянишников.

«В аэропорту в зале выдачи багажа полиция перекрыла выход, проверяли паспорта у мужчин, рядом стояла помощник прокурора и вручила требование о явке в прокуратуру Кировского района Томска, — рассказал ТВ2 Алексей Прянишников. — Меня вызывают для дачи объяснений о деятельности так называемой «нежелательной организации» и решения вопроса о возбуждении соответствующего дела об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ. Разумеется, речь идёт об «Открытой России».

18 января 2019 года в Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко за участие в деятельности «нежелательной организации». Это первое уголовное дело, возбужденное по данной статье. Шевченко обвиняют в проведении дебатов о сохранении прямых выборов мэров городов с участием представителя Единой России и в организации учебного мероприятия для кандидатов в депутаты. Ей грозит до шести лет лишения свободы.



23 января Анастасию Шевченко поместили под домашний арест, несмотря предупреждения защиты о тяжёлом состоянии здоровья ее дочери Алины. 30 января Алина, у которой была первая группа инвалидности, попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. Следователи отпустили Шевченко в больницу к дочери лишь вечером; утром 31 января Алина умерла.





«Нежелательными» в России признаны британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским, а не российская «Открытая Россия». В конце января 2019 года движение «Открытая Россия» решило оформить официальную регистрацию в Минюсте. В движении подчеркнули, что хотя это сделать, чтобы защитить участников движения от привлечения к административной и уголовной ответственности.