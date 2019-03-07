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07 марта,
2019
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Координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова подозревают в участии в нежелательной организации

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура Томской области проверяет деятельность организации «Открытой России». В отношении Алексея Прянишникова хотят возбудить административное дело об участии в «нежелательной организации».

Координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова подозревают в участии в нежелательной организации

«В аэропорту в зале выдачи багажа полиция перекрыла выход, проверяли паспорта у мужчин, рядом стояла помощник прокурора и вручила требование о явке в прокуратуру Кировского района Томска, — рассказал ТВ2 Алексей Прянишников. — Меня вызывают для дачи объяснений о деятельности так называемой «нежелательной организации» и решения вопроса о возбуждении соответствующего дела об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ. Разумеется, речь идёт об «Открытой России».


Он подчеркнул, что пока речь идет об административных правонарушениях. «Чтобы возбудить уголовное, нужны две административки», — добавил Прянишников.

Координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова подозревают в участии в нежелательной организации

18 января 2019 года в Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко за участие в деятельности «нежелательной организации». Это первое уголовное дело, возбужденное по данной статье. Шевченко обвиняют в проведении дебатов о сохранении прямых выборов мэров городов с участием представителя Единой России и в организации учебного мероприятия для кандидатов в депутаты. Ей грозит до шести лет лишения свободы. 


23 января Анастасию Шевченко поместили под домашний арест, несмотря предупреждения защиты о тяжёлом состоянии здоровья ее дочери Алины. 30 января Алина, у которой была первая группа инвалидности, попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. Следователи отпустили Шевченко в больницу к дочери лишь вечером; утром 31 января Алина умерла.


«Нежелательными» в России признаны британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским, а не российская «Открытая Россия». В конце января 2019 года движение «Открытая Россия» решило оформить официальную регистрацию в Минюсте. В движении подчеркнули, что хотя это сделать, чтобы защитить участников движения от привлечения к административной и уголовной ответственности.

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