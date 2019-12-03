«Консервативно-тупиковый»? Депутаты приняли бюджет Томска на 2020 год

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Депутаты городской Думы приняли бюджет Томска на 2020 год. «За» проголосовали 27 человек, «против» — два, один депутат воздержался.

Администрация Томска внесла в гордуму проект бюджета на 2020 год с доходами в 13,9 миллиарда рублей, расходами в 14,6 миллиарда рублей, дефицитом в 740,5 миллиона рублей. После работы согласительной комиссии параметры доходов и расходов изменились. Доходы составили 14,3 миллиарда рублей, расходы — 15,1 миллиарда рублей. Дефицит составил 740,4 миллиона рублей.

В результате работы согласительной комиссии доходы бюджета увеличились на 491,3 миллиона рублей, из которых 308,8 миллиона рублей – это налоговые и неналоговые доходы, 182,5 миллиона рублей — дополнительные безвозмездные поступления.

На 194,6 миллиона рублей увеличены расходы по программе «Расселение ветхого и аварийного жилья», на 117 миллионов рублей — по программе «Формирование комфортной городской среды», на 26,4 миллиона — по программе «Развитие дорожного хозяйства».

После проведения публичных слушаний депутаты выделили больше средств на освещение и уборку улиц второй и третьей категории от снега. В целом больше 64 % расходов планируется направить на образование, социальную политику, культуру и спорт.

Председатель Счетной палаты Томска Владимир Литвиненко подчеркнул, что дополнительные обязательства требуют дополнительной ответственности. Литвиненко отметил, что бюджет сформирован с предельным дефицитом, а Счетная палата поддерживает принятие данного документа.

Депутат гордумы Владимир Еремин, комментируя, назвал проект бюджета «консервативно-тупиковым».

«Движения вперед не будет. Как оно возможно, если на развитие малого и среднего бизнеса и инноваций закладывается меньше, чем на содержание санитарной милиции. Такое развитие является тупиковым и недостойным для умного Томска. Мне кажется, безрезультативными и неэффективными являются расходы на СМИ. Вызывает огромное сомнение ведение планового хозяйства. Как можно допустить судебных взысканий на 200 миллионов рублей? Я считаю, что сегодняшний бюджет не учитывает ряд направлений. И страшным тормозом является сохранение муниципальных предприятий», — подчеркнул депутат «Яблока» в своем выступлении.

В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн отметил, что «умение слышать и слушать друг друга позволили принять сбалансированный бюджет».