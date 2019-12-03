«Консервативно-тупиковый»? Депутаты приняли бюджет Томска на 2020 год
Депутаты городской Думы приняли бюджет Томска на 2020 год. «За» проголосовали 27 человек, «против» — два, один депутат воздержался.
Администрация Томска внесла в гордуму проект бюджета на 2020 год с доходами в 13,9 миллиарда рублей, расходами в 14,6 миллиарда рублей, дефицитом в 740,5 миллиона рублей. После работы согласительной комиссии параметры доходов и расходов изменились. Доходы составили 14,3 миллиарда рублей, расходы — 15,1 миллиарда рублей. Дефицит составил 740,4 миллиона рублей.
В результате работы согласительной комиссии доходы бюджета увеличились на 491,3 миллиона рублей, из которых 308,8 миллиона рублей – это налоговые и неналоговые доходы, 182,5 миллиона рублей — дополнительные безвозмездные поступления.
На 194,6 миллиона рублей увеличены расходы по программе «Расселение ветхого и аварийного жилья», на 117 миллионов рублей — по программе «Формирование комфортной городской среды», на 26,4 миллиона — по программе «Развитие дорожного хозяйства».
После проведения публичных слушаний депутаты выделили больше средств на освещение и уборку улиц второй и третьей категории от снега. В целом больше 64 % расходов планируется направить на образование, социальную политику, культуру и спорт.
Председатель Счетной палаты Томска Владимир Литвиненко подчеркнул, что дополнительные обязательства требуют дополнительной ответственности. Литвиненко отметил, что бюджет сформирован с предельным дефицитом, а Счетная палата поддерживает принятие данного документа.
Депутат гордумы Владимир Еремин, комментируя, назвал проект бюджета «консервативно-тупиковым».
«Движения вперед не будет. Как оно возможно, если на развитие малого и среднего бизнеса и инноваций закладывается меньше, чем на содержание санитарной милиции. Такое развитие является тупиковым и недостойным для умного Томска. Мне кажется, безрезультативными и неэффективными являются расходы на СМИ. Вызывает огромное сомнение ведение планового хозяйства. Как можно допустить судебных взысканий на 200 миллионов рублей? Я считаю, что сегодняшний бюджет не учитывает ряд направлений. И страшным тормозом является сохранение муниципальных предприятий», — подчеркнул депутат «Яблока» в своем выступлении.
В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн отметил, что «умение слышать и слушать друг друга позволили принять сбалансированный бюджет».
«Я хотел бы поблагодарить согласительную комиссию за работу над бюджетом 2020 года. Это была непростая работа, когда нужно было найти компромисс между доходами, внутренним долгом, имея предельный дефицит в 10 %. При этом у нас были обращения депутатов на сумму 2,3 миллиарда рублей. К сожалению, удовлетворить все потребности мы не сможем, даже если еще один бюджет потратим на это. Поэтому в основу легли приоритеты. Приоритет номер один был дан нацпроектам», — сказал мэр Томска, выступая на Думе.
Так, по словам мэра, в рамках нацпроекта будут построены пять школ, десять детских садов. В этом году новые квартиры в рамках программы по расселению ветхого жилья получат 313 человек.
«Еще не было нацпроектов, когда мы договорились выделять по 300 миллионов. Мы выдерживаем планку, но появляются некоторые сомнения, что мы упускаем дороги второй и третьей категории, внутриквартальные проезды. Это нам предстоит решить», — отметил Иван Кляйн.
Также он добавил, что нужно решить еще одну важную задачу — ремонт ветхих сетей. Кляйн отметил, что простым «впрыскиванием» денег эту задачу не решить. Сейчас мэрия обсуждает разработку программы по ремонту сетей, чтобы попробовать получить софинансирование, в том числе и из федерального бюджета.
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