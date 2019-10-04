Конкурс моделей для «особенных» людей пройдет в девятый раз в Томске

5 и 6 декабря в Театре юного зрителя состоится IX Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода» для людей с разными особенностями фигуры. Заявки на участие желающие модельеры могут подать до 25 ноября.

Конкурс проводится в трех номинациях — «Одежда», «Аксессуары», «Универсальный дизайн». В нем могут принять участие, как профессиональные дизайнеры одежды, так и учащиеся профильных учебных заведений, дизайнерские агентства, специалисты предприятий индустрии моды.





Представлять одежду на подиуме будут обученные модели. Напомним, что в Томске с 2012 года работает единственная в России «Школа моделей с инвалидностью».







Подробности об участии, подаче заявок и подготовке к конкурсу «Особая мода-2019» можно найти в группе конкурса во «ВКонтакте», а также на сайте томского отделения «Всероссийского общества инвалидов».