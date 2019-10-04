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04 октября,
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Конкурс моделей для «особенных» людей пройдет в девятый раз в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

5 и 6 декабря в Театре юного зрителя состоится IX Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода» для людей с разными особенностями фигуры. Заявки на участие желающие модельеры могут подать до 25 ноября.

Конкурс моделей для «особенных» людей пройдет в девятый раз в Томске

Конкурс проводится в трех номинациях — «Одежда», «Аксессуары», «Универсальный дизайн».  В нем могут принять участие, как профессиональные дизайнеры одежды, так и учащиеся профильных учебных заведений, дизайнерские агентства, специалисты предприятий индустрии моды.


Представлять одежду на подиуме будут обученные модели. Напомним, что в Томске с 2012 года работает единственная в России «Школа моделей с инвалидностью».


Подробности об участии, подаче заявок и подготовке к конкурсу «Особая мода-2019» можно найти в группе конкурса во «ВКонтакте», а также на сайте томского отделения «Всероссийского общества инвалидов».

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