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17 августа,
2019
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Кондитеры и парикмахеры: томские предпенсионеры получат новую профессию

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг обучат первую группу предпенсионеров. Занятия начнутся с 27 августа, сообщает обладминистрация. Томские предпенсионеры бесплатно получат новые профессии кондитера и парикмахера.

Кондитеры и парикмахеры: томские предпенсионеры получат новую профессию

Образовательная программа составлена с учетом требований компетенций WorldSkills Russia. Обучение продлится в течение двух-трех месяцев в зависимости от выбранной слушателем программы и графика занятий (с отрывом или без отрыва от производства). По итогам учебы каждый участник, помимо документа об обучении, дополнительно получит «Скиллс Паспорт» — сертификат актуальных профессиональных умений человека, — из сообщения обладминистрации.

По информации обладминистрации, «Скиллс Паспорт» – новый на рынке труда сертификат актуальных профессиональных умений человека. Документ дает предпенсионерам возможность  дальнейшего развития профессиональной карьеры.


Напомним, в 2019 году томичи, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, смогут получить дополнительное образование и пройти профессиональную подготовку.


Вузы и организации СПО (среднее профессиональное образование) региона подготовили для предпенсионеров свыше 400 направлений обучения: химическая промышленность, машиностроение, охрана труда, геология, экономика, языковая подготовка, цифровые компетенции, менеджмент, бухгалтерия, теплоэнергетика и другие, пишет департамент труда и занятости Томской области. 


Программа по обучению людей предпенсионного возраста будет действовать до 2024 года. Слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период. Прием и регистрация заявок на участие в программе осуществляются на сайте.


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