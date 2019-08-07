Добрые новости
07 августа,
2019
2
фото
Новости

Конь-символ ФК «Томь» больше не появится на матчах

Елена Бронникова
Елена Бронникова
12 часов назад

Об этом ТВ2 рассказала владелица коня по кличке Полковник Екатерина Рякина.


«У нас с руководством клуба есть некоторое недопонимание. Мне очень досадно, что так клуб относится к нашей традиции, которой уже около 15 лет. Очень большие долги у «Томи» перед нами. Несколько лет мы ездили на матчи просто за идею, без оплаты. Причем когда от бывшего руководителя клуба Руслана Киселева поступила просьба о том, что необходимо снизить расходы на лошадь, мы пошли на уступки», — рассказала Екатерина Рякина.


Она добавила, что недавно ФК «Томь» создал новый договор, где описал требования клуба, которые должна исполнять хозяйка жеребца.


«Сейчас ФК сделал новый договор, в котором они выставляют определенные требования: выплачивать неустойку и так далее. При этом много требований, описанных в договоре, все эти годы не исполнял клуб. Мы ни разу не подавали на неустойку. Все делалось для людей и ради сохранения традиций клуба. Сейчас они говорят мне, что мы будем вызывать вас на какие-то матчи, но я не согласна, не буду ездить ни на какие матчи», — добавила хозяйка коня.  

Конь-символ ФК «Томь» больше не появится на матчах
Фото: Zenit Football Club

По старому договору, говорит Екатерина, клуб ежемесячно обязан был платить хозяйке сумму за содержание лошади и небольшое жалование наезднику, который выступал на матче.  


«Из чего складывается стоимость выезда лошади на матч: ФК всегда оплачивал содержание лошади ежемесячное. И мини-зарплата всадника, который выезжает на матчи. Сейчас у меня ситуация складывается так, что приходится отправлять других людей наездниками. Это моя личная лошадь, и содержание ежемесячное оплачиваю ему я сама. Помимо содержания, нужно оплачивать ветеринарное обслуживание, подковку. В среднем содержание лошади обходится около 15 тысяч ежемесячно. Дохода с того, что мы выезжали на матчи, я никакого не имею. Только расход. То, что было прописано в договоре, не было выполнено ни разу. Ни новая амуниция, ни новые вещи — ничего», — добавила Рякина.


Она отметила, что всегда готова обсуждать ситуацию с руководством клуба и в ближайшее время планирует составить письмо, в котором опишет моменты, вызывающие недовольство. В целом сумма долга клуба сейчас — около 200 тысяч рублей. 

Мы всегда эти традиции берегли, руководство «Томи» очень трепетно относилось к этой традиции, всегда можно было договориться. Единственный живой талисман в стране, — добавила наша собеседница. 

В свою очередь в ФК «Томь» ТВ2 рассказали, что клуб сменил концепцию и конь Полковник будет участвовать лишь в некоторых знаковых матчах, а в остальное время символом будет выступать ростовая тряпичная кукла Томми. 

Конь-символ ФК «Томь» больше не появится на матчах
Фото: ФК "Томь"

«Сейчас концепция клуба поменялась, и у нас конь будет участвовать только в крупных мероприятиях. Таких как открытие, закрытие сезона, матч с клубом высшей лиги, юбилейный какой-нибудь матч. То есть конь будет бегать на крупных событиях. А в остальное время будет работать маскот. В последние годы у нас появился талисман — он работает с публикой, фотографируется. Сами понимаете, возможности у животного все-таки ограничены. Поэтому концепция такая, чтобы использовать талисман больше в работе со зрителями. А конь никуда не исчезает, просто будет в крупных таких мероприятиях участвовать, просто у него теперь будет меньше работы», — рассказал пресс-секретарь ФК «Томь» Павел Новиков.


Для справки: «Томь» — единственный в России футбольный клуб, у которого был живой талисман. Традиция появилась в 2000-х годах, а первым символом был конь по кличке Лазурный. Русский рысак Полковник появляется на матчах томского клуба с 2010 года.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.