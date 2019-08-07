Конь-символ ФК «Томь» больше не появится на матчах

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Об этом ТВ2 рассказала владелица коня по кличке Полковник Екатерина Рякина.

«У нас с руководством клуба есть некоторое недопонимание. Мне очень досадно, что так клуб относится к нашей традиции, которой уже около 15 лет. Очень большие долги у «Томи» перед нами. Несколько лет мы ездили на матчи просто за идею, без оплаты. Причем когда от бывшего руководителя клуба Руслана Киселева поступила просьба о том, что необходимо снизить расходы на лошадь, мы пошли на уступки», — рассказала Екатерина Рякина.

Она добавила, что недавно ФК «Томь» создал новый договор, где описал требования клуба, которые должна исполнять хозяйка жеребца.

«Сейчас ФК сделал новый договор, в котором они выставляют определенные требования: выплачивать неустойку и так далее. При этом много требований, описанных в договоре, все эти годы не исполнял клуб. Мы ни разу не подавали на неустойку. Все делалось для людей и ради сохранения традиций клуба. Сейчас они говорят мне, что мы будем вызывать вас на какие-то матчи, но я не согласна, не буду ездить ни на какие матчи», — добавила хозяйка коня.

Фото: Zenit Football Club

По старому договору, говорит Екатерина, клуб ежемесячно обязан был платить хозяйке сумму за содержание лошади и небольшое жалование наезднику, который выступал на матче.

«Из чего складывается стоимость выезда лошади на матч: ФК всегда оплачивал содержание лошади ежемесячное. И мини-зарплата всадника, который выезжает на матчи. Сейчас у меня ситуация складывается так, что приходится отправлять других людей наездниками. Это моя личная лошадь, и содержание ежемесячное оплачиваю ему я сама. Помимо содержания, нужно оплачивать ветеринарное обслуживание, подковку. В среднем содержание лошади обходится около 15 тысяч ежемесячно. Дохода с того, что мы выезжали на матчи, я никакого не имею. Только расход. То, что было прописано в договоре, не было выполнено ни разу. Ни новая амуниция, ни новые вещи — ничего», — добавила Рякина.

Она отметила, что всегда готова обсуждать ситуацию с руководством клуба и в ближайшее время планирует составить письмо, в котором опишет моменты, вызывающие недовольство. В целом сумма долга клуба сейчас — около 200 тысяч рублей.

Мы всегда эти традиции берегли, руководство «Томи» очень трепетно относилось к этой традиции, всегда можно было договориться. Единственный живой талисман в стране, — добавила наша собеседница.

В свою очередь в ФК «Томь» ТВ2 рассказали, что клуб сменил концепцию и конь Полковник будет участвовать лишь в некоторых знаковых матчах, а в остальное время символом будет выступать ростовая тряпичная кукла Томми.

Фото: ФК "Томь"