Конь-символ ФК «Томь» больше не появится на матчах
Об этом ТВ2 рассказала владелица коня по кличке Полковник Екатерина Рякина.
«У нас с руководством клуба есть некоторое недопонимание. Мне очень досадно, что так клуб относится к нашей традиции, которой уже около 15 лет. Очень большие долги у «Томи» перед нами. Несколько лет мы ездили на матчи просто за идею, без оплаты. Причем когда от бывшего руководителя клуба Руслана Киселева поступила просьба о том, что необходимо снизить расходы на лошадь, мы пошли на уступки», — рассказала Екатерина Рякина.
Она добавила, что недавно ФК «Томь» создал новый договор, где описал требования клуба, которые должна исполнять хозяйка жеребца.
«Сейчас ФК сделал новый договор, в котором они выставляют определенные требования: выплачивать неустойку и так далее. При этом много требований, описанных в договоре, все эти годы не исполнял клуб. Мы ни разу не подавали на неустойку. Все делалось для людей и ради сохранения традиций клуба. Сейчас они говорят мне, что мы будем вызывать вас на какие-то матчи, но я не согласна, не буду ездить ни на какие матчи», — добавила хозяйка коня.
По старому договору, говорит Екатерина, клуб ежемесячно обязан был платить хозяйке сумму за содержание лошади и небольшое жалование наезднику, который выступал на матче.
«Из чего складывается стоимость выезда лошади на матч: ФК всегда оплачивал содержание лошади ежемесячное. И мини-зарплата всадника, который выезжает на матчи. Сейчас у меня ситуация складывается так, что приходится отправлять других людей наездниками. Это моя личная лошадь, и содержание ежемесячное оплачиваю ему я сама. Помимо содержания, нужно оплачивать ветеринарное обслуживание, подковку. В среднем содержание лошади обходится около 15 тысяч ежемесячно. Дохода с того, что мы выезжали на матчи, я никакого не имею. Только расход. То, что было прописано в договоре, не было выполнено ни разу. Ни новая амуниция, ни новые вещи — ничего», — добавила Рякина.
Она отметила, что всегда готова обсуждать ситуацию с руководством клуба и в ближайшее время планирует составить письмо, в котором опишет моменты, вызывающие недовольство. В целом сумма долга клуба сейчас — около 200 тысяч рублей.
Мы всегда эти традиции берегли, руководство «Томи» очень трепетно относилось к этой традиции, всегда можно было договориться. Единственный живой талисман в стране, — добавила наша собеседница.
В свою очередь в ФК «Томь» ТВ2 рассказали, что клуб сменил концепцию и конь Полковник будет участвовать лишь в некоторых знаковых матчах, а в остальное время символом будет выступать ростовая тряпичная кукла Томми.
«Сейчас концепция клуба поменялась, и у нас конь будет участвовать только в крупных мероприятиях. Таких как открытие, закрытие сезона, матч с клубом высшей лиги, юбилейный какой-нибудь матч. То есть конь будет бегать на крупных событиях. А в остальное время будет работать маскот. В последние годы у нас появился талисман — он работает с публикой, фотографируется. Сами понимаете, возможности у животного все-таки ограничены. Поэтому концепция такая, чтобы использовать талисман больше в работе со зрителями. А конь никуда не исчезает, просто будет в крупных таких мероприятиях участвовать, просто у него теперь будет меньше работы», — рассказал пресс-секретарь ФК «Томь» Павел Новиков.
Для справки: «Томь» — единственный в России футбольный клуб, у которого был живой талисман. Традиция появилась в 2000-х годах, а первым символом был конь по кличке Лазурный. Русский рысак Полковник появляется на матчах томского клуба с 2010 года.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?