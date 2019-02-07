Комплексные кадастровые работы пройдут в Томской области в 2020 году

В 2020 году власти Томской области планируют начать комплексные кадастровые работы. На эти цели в бюджете региона заложено 8 млн рублей, еще 40 млн планируют привлечь из федерального бюджета. Ранее сообщалось, что установленные границы в области имеют 55% земельных участков.

«Вы хорошо себе представляете весь объем проблем и ту неразбериху, связанную с определением границ земельных участков, а также объектов капитального строительства на этих участках, — рассказал замгубернатора Юрий Гурдин. — Проведение комплексных кадастровых работ позволит урегулировать неопределенность с границами. Сейчас подобное несоответствие создает проблемы для рынка недвижимости и налогообложения».





Как отметил Юрий Гурдин, была сформирована «дорожная карта», сейчас осуществляется отбор территорий, так как комплексные кадастровые работы могут проводиться только при наличии утвержденного проекта межевания территорий.





По данным Росреестра, на конец 2018 года больше всего процент отмежеванных участков в Стрежевом. Следом идут Каргасокский и Александровский районы. В Томске четкие границы имеют лишь 66,6% — 36 819 участков из 55 296. Меньше всего границ определено в Бакчарском (35,2%), Зырянском (35,1%) и Асиновском районах (34,2%).





Напомним, с 2010 года межевание в России проходит по-новому: с привязкой к координатам (МСК 70), проще говоря, по спутнику. До 2010 года в Томской области применяли другую систему — по описанию. В Томской области (как и по всей России) практически все участки, отмежеванные до 2010 года, в реальности стоят не там, где официально значатся на новой кадастровой карте.





Подробнее о сложившейся ситуации можно прочитать в материале «Вся Россия стоит не там».