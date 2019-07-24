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24 июля,
2019
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Комплекс для воркаута и тренажеры появятся на стадионе «Кедр»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В помещениях ДЮСШ «Кедр» проходит ремонт кровли, замена пола в малом спортивном зале, в душевых комнатах меняют кафельную плитку. Работы уже выполнены на 40%. 


«На территории комплекса ранее не было снарядов и тренажеров для общей физической подготовки. Сейчас эта проблема решена и созданы дополнительные возможности для тренировочного процесса юных спортсменов и любителей физической культуры», – цитирует пресс-служба мэрии замначальника управления физической культуры и спорта Евгения Новикова.


Этим летом на «Кедре» будет обустроена площадка и установлен комплекс для занятий воркаутом. ДЮСШ стала победителем грантового конкурса СИБУРа - «Формула хороших дел» и получила на эти цели 591 тыс.руб.


Также на территории стадиона планируется установка комплекса тренажеров для маломобильных групп населения с навесом. В рамках проекта «От томского двора к олимпийскому пьедесталу» на эти цели будет выделен миллион рублей из городского бюджета.

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