Комплекс для воркаута и тренажеры появятся на стадионе «Кедр»

В помещениях ДЮСШ «Кедр» проходит ремонт кровли, замена пола в малом спортивном зале, в душевых комнатах меняют кафельную плитку. Работы уже выполнены на 40%.





«На территории комплекса ранее не было снарядов и тренажеров для общей физической подготовки. Сейчас эта проблема решена и созданы дополнительные возможности для тренировочного процесса юных спортсменов и любителей физической культуры», – цитирует пресс-служба мэрии замначальника управления физической культуры и спорта Евгения Новикова.





Этим летом на «Кедре» будет обустроена площадка и установлен комплекс для занятий воркаутом. ДЮСШ стала победителем грантового конкурса СИБУРа - «Формула хороших дел» и получила на эти цели 591 тыс.руб.





Также на территории стадиона планируется установка комплекса тренажеров для маломобильных групп населения с навесом. В рамках проекта «От томского двора к олимпийскому пьедесталу» на эти цели будет выделен миллион рублей из городского бюджета.

