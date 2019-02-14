Компания из Северска задолжала сотрудникам 18,5 млн рублей зарплаты

За прошедший период 2019 года сотрудники «СеверскСтрой» получили около 2 млн зарплаты при содействии судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП. Всего с компании взыскано более 17 млн рублей.

С июля 2017 года по июль 2018 года отдел судебных приставов в городе Северске получил более 500 исполнительных документов о взыскании зарплаты с ООО «СеверскСтрой». Суммы задолженности предприятия перед отдельными работниками составляли от трех до двухсот тысяч рублей, а общая сумма долга достигала 18,5 миллионов рублей.





Мировой суд и комиссия по трудовым спорам обязали организацию выплатить долги по зарплате. Благодаря действиям судебных приставов полностью получили зарплату 200 человек. Еще 50 сотрудников предприятия получили зарплату частично. Сейчас организация должна работникам 750 тысяч рублей.