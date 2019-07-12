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12 июля,
2019
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Компания «АБФ Логистик» убирает сетки для раздельного мусора

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сетки компании «АБФ Логистик» временно уберут с площадок, так как с момента начала работы регоператора в Томске, компания больше не может возить отходы на сортировочный комплекс в Северске. Причина — это зона деятельности другого оператора. Такое условие диктует территориальная схема (основной документ Томской области по реформе в сфере обращения с отходами), которая регламентирует направления потоков отходов.

Компания «АБФ Логистик» убирает сетки для раздельного мусора

Как сообщает пресс-служба компании «АБФ Логистик», вскоре планируется достигнуть соглашения с администрацией города о присвоении северскому комплексу статуса межмуниципального объекта, чтобы вновь направить туда отсортированный томичами мусор.


В ближайшее время оранжевые контейнеры вновь могут вернуться на территории Ленинского и Кировского районов, где с 1 июля компания «АБФ Логистик» работает как подрядчик регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство». Контейнеры будут использоваться для накопления смешанных отходов, чтобы исправить ситуацию с временной нехваткой баков по городу.

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