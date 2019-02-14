Комната в Томске окупится за десять лет сдачи в аренду
Федеральный портал «Мир квартир» подсчитал доходность и окупаемость комнат в квартирах, которые сдаются в аренду в городах России. В Томске средний по стране показатель окупаемости.
Так, в Томске купленная для сдачи в аренду комната окупится с доходностью в 10,4% в год. Эти данные были получены из расчета, что средняя стоимость комнаты в нашем городе - 711 752 рубля, а средняя месячная ставка - 6163 рубля.
«Расчеты велись так: из собственной аналитики Mirkvartir.ru были взяты средние значения по цене и аренде комнат по всем крупным городам России, по которым эти данные присутствуют в базе портала. Отношением годового дохода от аренды и покупной цены был рассчитан показатель доходности, обратное число составило показатель окупаемости», — объясняют авторы исследования.
При этом в расчет не принимались простои, которые могут произойти, и расходы собственника на оплату налогов, ремонт и т.д.
По оценке портала, выгоднее всего сдавать комнаты в аренду в Ульяновске — владелец получит доход 13,9% годовых, а комната окупится за 7 лет. За это же время окупаются комнаты в Вологде и приносят владельцу 13,4% годовых.
«8 лет окупаемости и хорошие показатели доходности также в Кургане (12,9%), Мурманске (12,8%), Кирове (12,6%), Тюмени и Брянске (по 12,4%). В Московской области комнаты приносят 12,2%, окупаются 8 лет. Десятое место в топ-10 доходных городов поделили Смоленск и Архангельск (11,7% и 9 лет)», — приводит статистику портал.
Невыгоднее всего сдавать комнаты во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Чите, Иркутске, Новокузнецке, Белгороде, Курске. В столице собственники выручают 6,6% в год и окупают активы за 15 лет. Еще хуже дела во Владивостоке, где годовая прибыль 5,5% в год и окупаемость недвижимости — 18 лет.
«Плохо окупаются также комнаты в Чите, Белгороде, Иркутске, Новокузнецке и Курске: 13-14 лет. А доходность в этих городах 7,1-7,8%. Сдавая комнату в Санкт-Петербурге, хозяева получат 8% годовых, а окупать ее будут 12 лет. Топ-10 недоходных городов замыкают Улан-Удэ и Новосибирск (по 8,3% и 12 лет)», — говорится на сайте портала.
В целом аналитики портала считают, что за последний год комнаты стали доходнее, а сдавать их в аренду выгоднее, чем квартиру.
«За год комнаты стали доходнее, так как в марте 2018 года они приносили в среднем по всем городам лишь 8,8% и окупались на год дольше. Так, московские и подмосковные комнаты сейчас окупаются на два года быстрее, а питерские – на три. Если сравнить с доходностью квартир, то, согласно подобному же исследованию, которое мы проводили полгода назад, средний показатель по ним составил всего 5,1%, а окупаемость оказалась целых 19 лет», – подытожил Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».
В среднем в России комната приносит 9,7% каждый год и окупается 10 лет.
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