Комната в Томске окупится за десять лет сдачи в аренду

Федеральный портал «Мир квартир» подсчитал доходность и окупаемость комнат в квартирах, которые сдаются в аренду в городах России. В Томске средний по стране показатель окупаемости.





Так, в Томске купленная для сдачи в аренду комната окупится с доходностью в 10,4% в год. Эти данные были получены из расчета, что средняя стоимость комнаты в нашем городе - 711 752 рубля, а средняя месячная ставка - 6163 рубля.





«Расчеты велись так: из собственной аналитики Mirkvartir.ru были взяты средние значения по цене и аренде комнат по всем крупным городам России, по которым эти данные присутствуют в базе портала. Отношением годового дохода от аренды и покупной цены был рассчитан показатель доходности, обратное число составило показатель окупаемости», — объясняют авторы исследования.





При этом в расчет не принимались простои, которые могут произойти, и расходы собственника на оплату налогов, ремонт и т.д.





По оценке портала, выгоднее всего сдавать комнаты в аренду в Ульяновске — владелец получит доход 13,9% годовых, а комната окупится за 7 лет. За это же время окупаются комнаты в Вологде и приносят владельцу 13,4% годовых.

