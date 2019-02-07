Коммунисты проведут пикеты в поддержку своих соратников

Томские коммунисты проведут акцию солидарности с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и однопартийцами, которые подвергаются информационному давлению и судебному преследованию по политическим мотивам. Об этом сообщается на сайте томского отделения КПРФ. Первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова рассказала, что акцию решили провести из-за усиленного давления на левых оппозиционных коммунистов.

«По мере обострения политической ситуации в стране усиливается давление на левых оппозиционных активистов. С 2012 года длится сфабрикованное дело нашего товарища, депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова. Этой зимой мы стали свидетелями настоящей травли на федеральных телеканалах и в интернете губернаторов-коммунистов Сергея Левченко и Валентина Коновалова. Недавно Олег Дерипаска подал иск против Геннадия Андреевича Зюганова», — сказала Наталья Барышникова.





Добавим, Олег Дерипаска подал иск в Тверской районный суд Москвы против лидера КПРФ Геннадия Зюганова на сумму в 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом для обращения в суд стали высказывания Зюганова на заседании Госдумы 9 января 2019 года, когда он назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением». Депутат Владимир Бессонов в июле 2012 года был лишен депутатской неприкосновенности после того, как в Думу поступил запрос СКР для возбуждения уголовного дела. Бессонова обвиняли в организации несогласованного митинга и драке с полицейскими. Как заявили в КПРФ, это был не митинг, а встреча с избирателями, а драки не было. После того как экс-депутат в очередной раз не явился в суд на рассмотрение дела, он был объявлен в розыск. В сентябре 2018 года Бессонов заочно был признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и приговорен к трем годам колонии общего режима.