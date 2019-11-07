Коммуникации Академгородка наконец-то передали в собственность города

Завершается передача имущественного комплекса коммунальных сетей Академгородка на баланс города. Всего Томску будет передано 69 объектов, сообщает сегодня пресс-служба Томска.

Напомним, что летом прошлого года больше десяти тысяч жителей микрорайона Академгородок на 60 суток лишились горячей воды. Ситуация обсуждалась на экстренном заседании городской комиссии по предотвращению ЧС. После того как воду в дома жителей вернули 24 августа 2018 года, организацию «Комбинат коммунальных предприятий» решили ликвидировать из-за задолженности, а мэр Томска Иван Кляйн поставил задачу ускорить вопрос передачи сетей в муниципальную казну.





Спустя год после ускорения вопроса передачи сетей председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому имущественный комплекс федерального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН» передан в собственность Томска.





Перед началом отопительного сезона специалисты СП «Тепловые сети» ПАО «ТомскРТС» совместно с ФГУП «КПП ТНЦ СО РАН» провели гидравлические испытания тепловых сетей микрорайона Академгородок. Были проверены 17 объектов теплоснабжения, общая протяженность тепловых сетей составила 13,6 км. В процессе испытаний на тепловых сетях был выявлен и устранен один дефект.

