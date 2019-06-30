Коммуналка, вечерний тариф и «Платон»: что изменится с 1 июля

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С 1 июля изменения коснутся пенсионеров, автомобилистов, жильцов многоквартирных домов, покупателей жилья в новостройках, семей с детьми-инвалидами и многих индивидуальных предпринимателей.



Счет в квитках увеличится

С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ. В среднем по России рост тарифов составит – 2,4%. В Томске коммунальные услуги подорожают от 2 до 15%.

Электроэнергия, для потребителей, чье жилье оборудовано стационарными электроплитами, вырастет на 2,5% – с 2,39 рубля до 2,45 рубля за киловатт/час, для остальных потребителей – на 2,3%, с 3,42 рубля до 3,5 рубля за киловатт/час.

Тарифы на водоотведение вырастут на 15% – с 28,40 рубля за кубометр сточных вод до 32,66 рубля.

Для томичей, подключенных к централизованной городской системе теплоснабжения, стоимость гигакалории вырастет с 1779,16 рубля до 1957,07 рубля (на 9,77%). Льготники будут платить 1812,07 рубля за гигакалорию (рост на 3,08%).

Горячее водоснабжение для потребителей централизованной системы вырастет на 10% – с 1779,16 рублей до 1957,07 рубля за гигакалорию.

Тариф на холодное водоснабжение вырастет на 15% для потребителей воды из подземного водозабора и на 15,03% – для потребителей очищенной речной воды. Так с 1 июля кубометр подземной воды будет стоить 46,51 рубля (ранее – 40,44 рубля), кубометр речной воды – 43,85 рубля (ранее – 38,12).

Узнать актуальные тарифы жители Томска и области могут в разделе «Карта тарифов» на сайте облдепартамента тарифного регулирования.



И снова пенсионный возраст

Уже до 1 июля Пенсионный фонд РФ обязан выплатить всем пенсионерам, которые имеют на это право, доплату за первые месяцы года. Доплата затрагивает получателей минимальной пенсии, большинство должно было получить ее еще в мае.

Кроме того, с июля начинается первая волна обновленного выхода на пенсию по старости. С 2019 года пенсионерами станут женщины в возрасте 55 лет 6 месяцев и мужчины в возрасте 60 лет 6 месяцев. Соответственно, в июле выйдут на заслуженный отдых женщины, рожденные в январе 1964 года и мужчины, которые родились в январе 1959-го.

Вечерний тариф на проезд

С 1 июля в пассажирском транспорте Томска после 21.00 будет действовать тариф в 25 рублей. Планируется, что эта мера будет мотивировать перевозчиков, так как сейчас многие томичи жалуются на работу маршруток вечером. Также с 1 июля в маршрутных автобусах должна начать действовать безналичная оплата.



«Условие по внедрению системы безналичного расчета и выходу на линию вечером является обязательным, и перевозчики отказаться от него не имеют права, этого же от них требуют горожане. Это такая же их обязанность, как обеспечение доступной среды в транспорте для самых разных томичей. Город идет на уступки – создает комфортные условия для работы на отремонтированных дорогах, оборудованных остановках, поддерживает появление вечернего тарифа. Перевозчики в ответ на это должны гарантировать томичам высокое качество услуг», — подчеркнул вице-мэр Владимир Брюханцев.

Защитим дольщиков

С 1 июля меняются правила покупки квартир в строящемся доме. Так все собранные от дольщиков деньги застройщик не сможет получить до момента сдачи дома в эксплуатацию. Все деньги будут храниться на эскроу-счетах.

Изменения на полках в магазинах

С 1 июля произойдут изменения в продажах продукции молочного типа. Так натуральный товар молочного происхождения будет отличаться от других, храниться отдельно. Появится специальная надпись, гласящая «Продукты без заменителя молочного жира». Сметана, творог, молоко будут подписаны данной сопроводительной этикеткой.

Обязательную маркировку ждет и обувь.На паре обуви и коробке будет стоять маркировочная надпись, по которой потребитель сможет проследить весь путь товара.

Предполагается, что эти меру будут способствовать борьбе с контрафактом и с некачественной продукции. Однако эксперты предупреждают о возможном росте цен.

Цены на бензин

1 июля заканчивается срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о "заморозке" цен на бензин. Специалисты ФАС считают, что цены на топливо расти не будут, во всяком случае предпосылок нет.

Процентная ставка

С 1 июля вступают в силу правки в законодательство, регулирующее микрофинансовые организации. Так ставка не сможет превышать 1% в день. Общая сумма займа не должна будет превышать 1/3 от 365% годовых либо среднерыночного значения стоимости потребкредита, утвержденного ЦБ на данный период.

Онлайн-кассы

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы становятся обязательными для новой группы налогоплательщиков: все организации и ИП, которые выполняют работы или оказывают услуги населению, независимо от режима налогообложения; ИП на «вмененке» и патенте, работающие в торговле и общепите без использования наемного труда; ИП, которые используют торговые автоматы и не имеют наемных работников; перевозчики, которые продают проездные документы в салоне общественного транспорта.

ОСАГО

Если страховые компании не имеют возможности заключать новые договоры ОСАГО, с 1 июля они будут обязаны уведомлять об этом на своем сайте. Для посетителей также закроют все разделы сайта, на которых оформляется новый страховой полис. Для этого может быть три вида причин: превышен лимит проданных полисов, который установлен правилами профессиональной деятельности объединения страховщиков;

Банк России отозвал (приостановил, ограничил) лицензию на ОСАГО у страховой компании;

другие случаи, которые предусмотрены правилами работы объединения страховщиков.

Платон

Тариф госсистемы «Платон» за проезд большегрузов по федеральным трассам с 1 июля вырастет на 14 копеек и будет равен 2,04 рубля за километр..

Сейчас тариф госсистемы «Платон» составляет 1,9 рубля за километр пути. По данным Минтранса, в госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время её работы достиг 77 миллиардов рублей. За счет этих средств уже отремонтировано свыше 2 тысяч километров дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны.

Водители и перевозчики неоднократно протестовали против введения данной системы.

Ипотечные каникулы

В последний день месяца, 31 июля, начнет работать закон об ипотечных каникулах, который позволит людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, некоторое время платить меньше или вовсе отказаться от ипотечного взноса. Максимальная продолжительность каникул – 6 месяцев, в законе есть определенные ограничения.

Пособие по уходу за детьми-инвалидами