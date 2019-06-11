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11 июня,
2019
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Команда ТГАСУ получила спецприз международного архитектурного конкурса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Команда «CRESCENDO» из преподавателей и магистрантов ТГАСУ получила спецприз международного архитектурного конкурса «Мультикомфорт от Сен-Гобен» в Милане. Об этом сообщает пресс-служба университета. 

Участники университетской команды
Участники университетской команды
Фото: пресс-служба ТГАСУ

В этом году участникам конкурса предложили разработать проект модернизации метро Crescenzago в Милане. Защита проектов проходила 6 июня в Милане, а итоги конкурса подвели на следующий день. 


Проект томских студентов признали полностью соответствующим техзаданию: с проработанной структурой, общим дизайном и подходящим стилем для территории проектирования.

Проект команды «CRESCENDO»
Проект команды «CRESCENDO»
Фото: пресс-служба ТГАСУ

«Проект называется «Городская вилла». Мы постарались сделать его актуальным, учитывая последние тенденции в архитектуре, – цитирует пресс-служба ТГАСУ магистранта Артема Диянова. – В проекте мы постарались воплотить в городской среде все преимущества загородной жизни. Это очень актуально не только в Италии и Европе, но и у нас в Томске. К примеру, использование всех видов альтернативных источников энергии позволяет выйти комплексу из разряда пассивных в активные, т. е. даже отдавать излишки энергии в единую городскую сеть. А расположенная рядом улично-дорожная сеть с элементами солнечных батарей позволит заряжать электромобили и освещать улицы и технические помещения».


В этом году конкурс «Мультикомфорт от Сен-Гобен» проводился 15-й раз в мире и 8-й в России. Помимо томичей, за победу боролись 60 команд из 35 разных стран мира. Команда «CRESCENDO» участвовала в конкурсе «Мультикомфорт от Сен-Гобен» восемь раз, четыре раза выигрывала национальный этап и выходила в международный финал. 

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