Команда ТГАСУ получила спецприз международного архитектурного конкурса

В этом году участникам конкурса предложили разработать проект модернизации метро Crescenzago в Милане. Защита проектов проходила 6 июня в Милане, а итоги конкурса подвели на следующий день.

«Проект называется «Городская вилла». Мы постарались сделать его актуальным, учитывая последние тенденции в архитектуре, – цитирует пресс-служба ТГАСУ магистранта Артема Диянова. – В проекте мы постарались воплотить в городской среде все преимущества загородной жизни. Это очень актуально не только в Италии и Европе, но и у нас в Томске. К примеру, использование всех видов альтернативных источников энергии позволяет выйти комплексу из разряда пассивных в активные, т. е. даже отдавать излишки энергии в единую городскую сеть. А расположенная рядом улично-дорожная сеть с элементами солнечных батарей позволит заряжать электромобили и освещать улицы и технические помещения».





В этом году конкурс «Мультикомфорт от Сен-Гобен» проводился 15-й раз в мире и 8-й в России. Помимо томичей, за победу боролись 60 команд из 35 разных стран мира. Команда «CRESCENDO» участвовала в конкурсе «Мультикомфорт от Сен-Гобен» восемь раз, четыре раза выигрывала национальный этап и выходила в международный финал.