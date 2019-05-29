Ком волос в полкило удалили томские врачи из желудка девушки

В течение 10 лет девушка жевала свои волосы и они копились в желудке.

Ком волос удалось обнаружить после того, как девушка пришла к доктору с жалобами на выпадение волос. Ее обследовали и выявили анемию. После ФГДС и УЗИ врачи обнаружили в желудке девушки инородное тело огромных размеров – трихобезоар. Как отметили в облздраве, это второй случай в Томске, отмеченный за последние четверть века.





Во время операции хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка. Только таким способом можно было извлечь волосяной ком, который весил около 500 граммов.





«В дальнейшем для избежания рецидива девушке потребуется помощь психиатра», — отметили в Облздраве.