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29 мая,
2019
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Ком волос в полкило удалили томские врачи из желудка девушки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Врачи больницы скорой помощи №2 провели операцию 16-летней девушке, 80% желудка которой занимал ком волос, сообщил Облздрав.


В течение 10 лет девушка жевала свои волосы и они копились в желудке. 

«Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция, — рассказал главный врач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев. — Сейчас девушка идет на поправку, чувствует себя удовлетворительно».

Ком волос, который извлекли из желудка
Ком волос, который извлекли из желудка
Фото: Облздрав

Ком волос удалось обнаружить после того, как девушка пришла к доктору с жалобами на выпадение волос. Ее обследовали и выявили анемию. После ФГДС и УЗИ врачи обнаружили в желудке девушки инородное тело огромных размеров – трихобезоар. Как отметили в облздраве, это второй случай в Томске, отмеченный за последние четверть века.


Во время операции хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка. Только таким способом можно было извлечь волосяной ком, который весил около 500 граммов.


«В дальнейшем для избежания рецидива девушке потребуется помощь психиатра», — отметили в Облздраве.

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