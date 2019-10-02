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02 октября,
2019
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Колпашевца, укравшего картины из городской библиотеки, осудили условно

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ранее судимый 21-летний житель Колпашева украл из холла городской библиотеки пять картин общей стоимостью в 13 тысяч рублей. Суд признал его виновным в краже. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Колпашевца, укравшего картины из городской библиотеки, осудили условно

Установлено, что в конце декабря 2018 года читатель библиотеки увидел на стене в холле первого этажа фотокартины из серии «Природа Томской области». Воспользовавшись тем, что за ним никто не следит, молодой человек снял со стены пять картин и скрылся с места преступления.


Свою вину обвиняемый признал полностью и рассказал, что картины ему показались красивыми и он решил похитить их для оформления своей квартиры.


Гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде лишения свободы.


Согласившись с прокурором, суд приговорил виновного к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.


Картины были возвращены в библиотеку.

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