Колпашевца, укравшего картины из городской библиотеки, осудили условно

Ранее судимый 21-летний житель Колпашева украл из холла городской библиотеки пять картин общей стоимостью в 13 тысяч рублей. Суд признал его виновным в краже. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в конце декабря 2018 года читатель библиотеки увидел на стене в холле первого этажа фотокартины из серии «Природа Томской области». Воспользовавшись тем, что за ним никто не следит, молодой человек снял со стены пять картин и скрылся с места преступления.







Свою вину обвиняемый признал полностью и рассказал, что картины ему показались красивыми и он решил похитить их для оформления своей квартиры.





Гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде лишения свободы.





Согласившись с прокурором, суд приговорил виновного к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.





Картины были возвращены в библиотеку.