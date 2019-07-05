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05 июля,
2019
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Коллапс на въезде в Томск. Дорожники, земельщики и мостовики не могут договориться

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сегодня, 5 июля, на въезде в Томск случился транспортный коллапс. Ремонтные работы ведутся сразу на трех участках федеральной автомобильной дороги и мостовики, земельщики и дорожники не могут согласовать между собой работу по организации реверсивного движения. Из-за этого практически ежедневно образуются часовые пробки на въезде в Томск и выезде из города.  Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс-пробки», скорость движения утром там составляла 5 км/ч. По словам очевидцев, сегодня утром они простояли в пробке больше часа.

Коллапс на въезде в Томск. Дорожники, земельщики и мостовики не могут договориться

«Коллапс на въезде в Томск. Пробка начинается от Тахтамышева», — пишут очевидцы.


Добавим, что ремонт проводит ООО «СК «Сиб-м», срок окончания — 31 октября 2019 года.

Коллапс на въезде в Томск. Дорожники, земельщики и мостовики не могут договориться
Коллапс на въезде в Томск. Дорожники, земельщики и мостовики не могут договориться
Коллапс на въезде в Томск. Дорожники, земельщики и мостовики не могут договориться
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