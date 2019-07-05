Коллапс на въезде в Томск. Дорожники, земельщики и мостовики не могут договориться

Сегодня, 5 июля, на въезде в Томск случился транспортный коллапс. Ремонтные работы ведутся сразу на трех участках федеральной автомобильной дороги и мостовики, земельщики и дорожники не могут согласовать между собой работу по организации реверсивного движения. Из-за этого практически ежедневно образуются часовые пробки на въезде в Томск и выезде из города. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс-пробки», скорость движения утром там составляла 5 км/ч. По словам очевидцев, сегодня утром они простояли в пробке больше часа.

