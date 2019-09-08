Кого и как выбирают в Сибири

8 сентября в Сибири проходят выборы разных уровней. Рассказываем, кого выбирают, есть ли нарушения и как идет голосование.

Также проходят выборы депутата Думы Томского района, главы поселения Усть-Бакчар и депутатов местных советов в 10 муниципальных образованиях. Выше всего явка на 12 часов в Орловском сельском поселении (Верхнекетский район) — 29,48 %.

В Томской области проходят довыборы в областную Думу. На депутатское кресло в областной Думе по округу № 5 (микрорайон Черемошники в Томске) претендуют 7 человек (5 представителей политических партий и 2 самовыдвиженца), по округу № 16 (Томский район) – 6 человек (3 партийца и 3 независимых кандидата). По данным облизбиркома, к 12.00 явка по округу № 5 составила 2,12 %, по округу № 16 — 5,81 %.

В Новосибирске проходят выборы мэра. По данным горизбиркома на 12:00, явка составляет 5,43 %, это почти в два раза ниже, чем в 2014-м. Всего зарегистрировано 15 кандидатов. Действующий глава города Локоть представляет КПРФ, его основные противники — Сергей Бойко (глава местного штаба Навального), Наталья Пинус (депутат горсовета), Евгений Лебедев (ЛДПР). «Единая Россия» кандидата не выставила.





В Республике Алтай проходят выборы губернатора. Основной кандидат — врио главы Олег Хорохордин, бывший председатель совета ГЛОНАСС выдвинут от «Единой России». Его основной соперник – лидер местного отделения КПРФ Виктор Ромашкин.





Также выборы главы региона проходят и в Забайкалье. За пост борются врио главы региона Александр Осипов, Яна Шпак (Партия роста), Вячеслав Ушаков («Патриоты России») и Елена Краузе (РППСС). Движение за права избирателей «Голос» и КПРФ поставили под вопрос легитимность выборов в Забайкалье, потому что ранее журналисты выяснили, что подписи муниципальных депутатов для Шпак, Ушакова и Краузе собирали представили команды Осипова, более того, подписи изначально могли быть отданы за врио губернатора.





Также мэров выбирают в Улан-Удэ и ряде городов в Иркутской области и Хакасии. Кроме того, Республика Алтай и Тува обновят региональные парламенты, жители Иркутска и Читы переизберут городскую Думу.





При этом фиксируются нарушения. Иркутское отделение движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщает, что неизвестные люди, одетые в футболки с их логотипом, раздают некую полиграфическую продукцию, связанную с выборами. На все вопросы молодые люди отвечают, что выкупили франшизу и якобы выступают за честные выборы.