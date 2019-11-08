Сегодня, 8 ноября, в 19 часов в «Точке кипения» (пр. Ленина, 26) заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, главный архитектор Томской области Евгений Паршуто ответит на вопросы Клуба активных горожан и участников встречи. Накануне редакция ТВ2 предложила томичам прислать свои вопросы в Instagram для заместителя губернатора.

Однако до этой встречи с Евгением Паршуто обладминистрация ответила на вопрос Оксаны Макаровой . Томичка спрашивала, когда из Северного парка пустят маршрут в сторону площади Южной.

Есть и хорошие новости. Строительная компания «Карьероуправление» завершила строительство ясли-сада на 90 мест в Северном парке. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Двухэтажное здание общей площадью более 2 тысяч квадратных метров построено за 10 месяцев и готово для размещения детского дошкольного учреждения.





Ясли-сад по улице Анны Ахматовой расположен рядом с уже действующим детским садом на 80 мест.