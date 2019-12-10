Кляйн о топпинге в Томске: Деревья нужно не подрезать, а заменять новыми

«Есть факт, когда линии электропередачи, кабели повреждаются от ветра, энергетики, которые профессионалы в своем деле, но не в подрезке деревьев, идут и подрезают, а запретить мы им не можем. Для примера, на улице Аркадия Иванова возле «Кванториума» стоят березки, которые срезали, чтобы проводам не мешали. Такое вызывает справедливые нарекания», — говорит мэр.

При этом он считает бессмысленным топпинг тополей, так как их нужно заменять на другие деревья.





«Что касаемо других подрезок, всегда бывает спор, насколько коротко обрезали те или иные тополя. Ну, честно, давайте посмотрим друг другу в глаза: тополя все высаживались в послевоенные годы. Тополь — порода, которая живет 40-50 лет, в условиях города еще меньше. Поэтому их надо просто заменять. Я понимаю защитников, но давайте взглянем в середину этого дерева, что там есть, может произойти несчастный случай. Проще посадить крупномерные деревья, пространство по-другому заиграет», — считает Кляйн.





Как ранее отмечал главный архитектор региона Евгений Паршуто, подрезкой деревьев в городе бесконтрольно занимаются не только энергетики, но и другие небольшие компании, которые выигрывают подряды на работы и убирают деревья, «чтобы не мешали». Он считает, что Томск утратил культуру ухода за деревьями после исчезновения муниципального «Горзеленхоза» (сейчас существует как коммерческая структура — прим. ред.).





«Горзеленхоз» сейчас существует как коммерческая структура, и когда проводятся аукционы на работы, чаще всего выигрывают они. <...> Понимание у самого «Горзеленхоза» есть, и они профессионалы в этом, а с непрофессионалами будем отрабатывать вопрос. Сейчас бывает такое даже, например, на перекрестках, как с Тверской на Кирова, что обильно кустарниками зарастает все. Там так подрезают, что то пусто, то густо, часто просвета нет и не знаешь, вылетит машина или нет. А надо подрезать ровненько, чтобы и красота осталась этих кустарников, и в то же время обеспечить безопасность — угол обзора для безаварийных ситуаций. Не всегда это удается. То знаки расставляют дорожники, обкарнают все. И потом ни вида нет, ни безопасности. Каждый должен своим делом заниматься», — прокомментировал слова замгубернатора мэр.