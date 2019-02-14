Кляйн не просил «белый дом» определять исторические границы Томска

Мэр Иван Кляйн утверждает, что не просил обладминистрацию брать под свой контроль определение границ исторического поселения Томска. Ранее замгубернатора Евгений Паршуто рассказал , что томский градоначальник обратился с такой просьбой к Сергею Жвачкину.

«С официальным заявлением я не обращался. Год назад просил письменно, что нам необходимо собрать Градостроительный совет области с тем, чтобы поговорить о проблеме границ исторического поселения. Это было. Но поскольку совет своевременно не прошел, потом начались судебные процессы. А говорить, когда идут суды, поздно. Нужно ждать решения через суд», — рассказал ТВ2 Иван Кляйн.





В настоящее время спор между мэрией и авторами проекта границ исторического поселения Томска из Москвы и Вологды рассматривает 7 арбитражный апелляционный суд.





Проблема с границами исторического поселения Томска обнаружилась в 2016 году, когда губернатор Сергей Жвачкин решил реализовать в Томске «​надчеловеческий проект «Томские набережные». При разработке этого проекта проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения, который был присвоен городу еще в далеком 1990 году. Статус присвоен был, а границы исторического поселения определены не были.





Администрация Томска решила восполнить этот пробел и провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были, по условиям контракта, в 2016 году. Однако мэрии границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению мэра Ивана Кляйна, могут помешать развитию города.





В январе 2018 года мэрия обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт и взыскать с подрядчика ЦНРПМ 9,5 млн рублей, которые были выделены по контракту. Подрядчик подал встречный иск на ту же сумму. В итоге суд принял решение в пользу мэрии и обязал подрядчика выплатить 8,3 млн руб.





Подрядчик не согласился с решением суда и подал апелляцию с требованием провести экспертизу проделанной работы. Ее провел московский «Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства» и выяснил, что ЦНРПМ и ООО «Валбэк-Ру» границы исторического поселения Томска определили правильно. В интересах исторического наследия.





В свою очередь областная власть считает, что с подрядчиком нужно рассчитаться, а работу поручить томскому подрядчику — «Сибирскому институту спецпроектреставрации».





Скандал с определением границ исторического поселения Томска докатился до Кремля. Об этой проблеме председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов рассказал на Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.