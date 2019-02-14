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14 февраля,
2019
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Клуб активных горожан приглашает обсудить реконструкцию проспекта Ленина и программу благоустройства Томска

Виктория Мучник
Виктория Мучник
3 часа назад

Клуб активных горожан приглашает томичей на дискуссию «Выбор общественных пространств для благоустройства». На встрече планируется также обсуждение реконструкции проспекта Ленина и перспективы установки новых фонарей в центре Томска. Встреча состоится в среду, 20 февраля, в 18.30 в Сибирском центре дизайна ТГУ по адресу пр. Ленина, 79.

Клуб активных горожан приглашает обсудить реконструкцию проспекта Ленина и программу благоустройства Томска
Фото: Максим Бойков

Рассказать о проектах общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Томск» на 2018-2022 годы приглашены представители администрации города, после чего — открытая дискуссия в формате table talks и обмена мнениями.


Почему это важно?

Голосование за выбор общественных пространств, которые будут благоустроены в 2019 году, проводится с 11 до 25 февраля. Томичи могут выбрать 28 из 46 проектов, представленных на сайте администрации Томска. Обсуждения дизайн-проектов общественных пространств должны были пройти в департаменте дорожной деятельности и благоустройства, в районных администрациях и на базе Общенародного фронта.


Urban club организует такое обсуждение на открытой площадке для тех, кто хотел бы больше узнать о проекте и поделиться своим мнением по поводу формирования комфортной городской среды в Томске.


Начало встречи: 18:30.


Адрес: Томск, пр. Ленина, 79, Сибирский центр дизайна и прототипирования ТГУ, 1 этаж.


Контакты для прессы: +7 906 947 90 18, Елена Фаткулина.


Организаторы дискуссии — Клуб активных горожан (Urban club).


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