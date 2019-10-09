Клуб активных горожан приглашает мэрию обсудить с экспертами проекты благоустройства 2020

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23 октября в 18.30 в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО по пер. Нахановича, 3а состоится обсуждение общественных мест, которые будут благоустроены в следующем году на федеральные деньги.

В обсуждении проектов благоустройства примет участие заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова. Она расскажет, какие территории попадут в список для рейтингового голосования среди томичей, и поделится планами мэрии по реконструкции этих территорий. Пока дизайн-проекты большинства общественных пространств еще не готовы и у активных горожан есть возможность повлиять на планы мэрии. Чтобы не махать потом кулаками после драки, когда уже все случится.

Фото: Виктория Мучник



После представления проектов – открытая дискуссия в формате table talks и обмена мнениями.

Сегодня мэрией показано общественности 10 из 20 общественных территорий, которые выставят на рейтинговое голосование. По 5 от Кировского и Советского районов. Среди них сквер «Чернобыль» в Кировском районе. В рамках реконструкции этого сквера планируется перенести детскую площадку в более тихое и зеленое место и заменить песок на резиновую крошку. Кроме того, предполагается убрать серую плитку и уложить новую, более жизнерадостную. Вместо забора планируют сделать живую изгородь из кустарников.

В Советском районе планируется облагородить сквер имени Александра Пушкина на проспекте Ленина и установить рядом с ЗАГСом фотозону.