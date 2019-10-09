Клуб активных горожан приглашает мэрию обсудить с экспертами проекты благоустройства 2020
23 октября в 18.30 в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО по пер. Нахановича, 3а состоится обсуждение общественных мест, которые будут благоустроены в следующем году на федеральные деньги.
В обсуждении проектов благоустройства примет участие заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова. Она расскажет, какие территории попадут в список для рейтингового голосования среди томичей, и поделится планами мэрии по реконструкции этих территорий. Пока дизайн-проекты большинства общественных пространств еще не готовы и у активных горожан есть возможность повлиять на планы мэрии. Чтобы не махать потом кулаками после драки, когда уже все случится.
После представления проектов – открытая дискуссия в формате table talks и обмена мнениями.
Сегодня мэрией показано общественности 10 из 20 общественных территорий, которые выставят на рейтинговое голосование. По 5 от Кировского и Советского районов. Среди них сквер «Чернобыль» в Кировском районе. В рамках реконструкции этого сквера планируется перенести детскую площадку в более тихое и зеленое место и заменить песок на резиновую крошку. Кроме того, предполагается убрать серую плитку и уложить новую, более жизнерадостную. Вместо забора планируют сделать живую изгородь из кустарников.
В Советском районе планируется облагородить сквер имени Александра Пушкина на проспекте Ленина и установить рядом с ЗАГСом фотозону.
Подробнее познакомиться с предложениями по благоустройству общественных территорий Томска можно в материалах ТВ2: 8 из 20. В Томске началась подготовка к благоустройству избранных мест и Нужна ли детская площадка в Сквере памяти жертв политических репрессий?
На площадке ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103) в ближайшее время пройдут еще две встречи представителей общественности и мэрии по обсуждению общественных пространств: 10 октября будут обсуждаться проекты благоустройства Октябрьского района, 17 октября – Ленинского района областного центра.
О том, как проходило обсуждение проектов благоустройства в прошлом году, читайте здесь: Меньше плитки, больше зелени.
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