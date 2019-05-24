Клещи стали активнее в этом сезоне в Томской области

Региональный Роспотребнадзор опубликовал статистику присасывания клещей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, случаев стало в 1000 раз больше.





«В период с 16 по 22 мая в Томской области зарегистрировано 1076 обращений граждан с присасыванием клещей, в том числе 196 детей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 4112 человек, включая 918 детей. В Томске по данным на 23.05.2019 года (с нарастающим итогом) на пункты серопрофилактики обратилось 3048 пострадавших, в том числе 679 детей», — приводит статистку ведомство.





В это же время в прошлом году ведомство регистрировало 3 386 тысяч случаев, что на 1000 присасываний меньше.

Также в регионе продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области прививки получили почти 2,5 тысячи человек. Ведомство продолжает обрабатывать территории, в том числе летних оздоровительных учреждений.





«Специалисты призывают томичей и жителей области в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики: использовать средства защиты: специальные костюмы, подобранная одежда светлых тонов, закрывающая открытые участки тела и препятствующая заползанию клещей, отпугивающие препараты - репелленты (активные в отношении клещей в соответствии с инструкцией), проводить само и взаимоосмотры каждые 15 минут, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя», — говорится в сообщении.