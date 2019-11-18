Классик мировой фотографии Ромуалдас Пожерскис прочтет лекцию в ТГУ
Для встречи со студентами Высшей школы журналистики ТГУ в Томск приехал Ромуалдас Пожерскис, один из самых известных в мире представителей литовской школы фотографии.
Работы Пожерскиса регулярно выставляются в разных странах, часть работ находится в коллекциях музеев Франции, Финляндии, Швеции, США, России и других стран. Он обладатель многочисленных фотографических премий и наград, художник Международной федерации фотоискусства (FIAP). Награжден премией Альфреда Тёпфера (Alfred Töpfer) за вклад в развитие и сохранение культурного наследия стран Центральной и Западной Европы. В 2005 году награжден Рыцарским крестом за заслуги перед Литвой, а в 2006 году – Польским Золотым Крестом за заслуги.
Первая встреча с легендарным литовским фотографом Ромуалдасом Пожерскисом состоялась в Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО». Он рассказал томичам о том, как снимал свои знаменитые циклы фотографий, и открыл несколько секретов съемки своих уникальных кадров.
Сегодня в 18.00 Ромуалдас Пожерскис прочитает лекцию на тему «Творческая фотография – как сочетать репортаж и постановку» и покажет большое количество своих фотоисторий в ТГУ. Лекция пройдет на факультете журналистики (пр. Ленина, 66), вход свободный, приглашаются все желающие.
Ещё одна встреча Пожерскиса с фотографами Томска и ценителями качественной художественной фотографии состоится 20 ноября в 16.30. Он расскажет о своих поездках на фестиваль Burning Man («Горящий человек») — крупнейший в мире фестиваль искусств и радикального самовыражения, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок (Black Rock Desert) в Неваде, США и который называют «самым сумасшедшим фестивалем в мире». Ромуалдас сделал несколько выставок в разных странах по итогам этих поездок, а на встрече в Томске он расскажет о принципах работы фотографа в экстремальных условиях. Встреча пройдет в фотостудии Высшей школы журналистики, на нее приглашаются все желающие.
Вместе с Ромуалдасом в Томск приехала его дочь Моника Пожерските, известный в Литве фэшн-фотограф. Кроме съемки моды, она специализируется на портретной и свадебной фотографии. 19 ноября она прочитает лекцию «Как работать над своим проектом, если у вас еще нет проекта». Моника расскажет о том, что делать, если у вас есть идея, которую хочется воплотить в виде фотопроекта, но вы не знаете, как это делать, с чего начать, где найти героев и как договориться с ними о съемке. Главная мысль лекции – как найти способ показать миру те идеи, которые живут внутри меня. Место встречи – факультет журналистики ТГУ (2-й этаж), начало в 18.00.
Кроме этого, Ромуалдас Пожерскис и Моника Пожерските в ближайшие три дня проведут портфолио-ревю и практический мастер-класс по съемке портретов для фотографов Томска.
Посмотреть фотографии Ромуалдаса Пожерскиса можно в Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО» (пер. Нахановича, 3а). Там представлено около 50 черно-белых кадров — избранные фотографии из циклов «Литовские пилигримы», «Беспокойные путешественники», «Заботы и радости маленького Альфонса». Выставка в Томске организована Центром европейской фотографии ТГУ (куратор Ирина Корнева) при поддержке Литовского института культуры. Она работает до 25 ноября, вход бесплатный.
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