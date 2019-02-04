Китайскому арендатору запретили заготовку леса в Томской области на время суда

Китайской Международной инвестиционной компании «Цзинье» запретили рубку леса на время суда с департаментом лесного хозяйства Томской области, сообщается на сайте Арбитражного суда.

В декабре 2018 года стало известно, что «Цзинье» не заплатила вовремя деньги за аренду. Началась процедура расторжения договора . В конце января компания заплатила долги в размере 706 тысяч рублей , но департамент лесного хозяйства продолжил работу по расторжению договора в связи с неисполнением компанией обязательств.

25 января прокуратура обратилась в суд с заявлением о расторжении договоров аренды лесных участков, заключенных между «Цзинье» и департаментом лесного хозяйства Томской области. 29 января прокуратура направила иск о принятии обеспечительных мер в отношении компании.





«Дальнейшее исполнение оспариваемых договоров аренды может привести к невосполнимой утрате лесных насаждений, ущербу для окружающей среды. Таким образом, непринятие обеспечительных мер по заявленному иску может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае, если он будет принят в пользу заявителя», — отмечается в документе.







Арбитражный суд согласился с позицией прокуратуры. Решение суда о запрете рубки леса на арендованных участках подлежит немедленному исполнению.





Добавим, Томская природоохранная прокуратура нашла у лесозаготовителей региона долги за аренду лесных участков. Сумма, которую не получили федеральный и областной бюджет, достигла более 11 миллионов рублей. Иски были направлены к компаниям «ТрансСибЛесРесурс», «КФХ «Рассвет», «Аникин и К», «Цзинье», «Транссибнеруд» и «Сибирский лес».





К 2020 году власти Томской области планируют увеличить объем лесозаготовки до 10 млн кубометров в год.







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