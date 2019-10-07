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07 октября,
2019
Новости

Китайская компания продавала зараженный томский лес

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Российско-китайская компания «Хенда-Сибирь», работающая на территории Томской области, продала лес, зараженный черным еловым усачом и уссурийским полиграфом, сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора. Это карантинные вредные организмы, и лес, зараженный этими вредителями, не допускается для распространения в других регионах или странах.


В случае заражения нужно уведомить Россельхознадзор и принять меры, чтобы уничтожить вредителей. Однако «Хенда-Сибирь» не сделала этого. 


«Также установлено, что компания не проводила фитосанитарные обследования на наличие или признаки заражения опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, что является нарушением федерального закона «О карантине растений», — отмечают в ведомстве.


После проведения проверки к ответственности привлекли юридических и должностных лиц. Также компании выдали предписание на устранение нарушения.

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