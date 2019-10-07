Китайская компания продавала зараженный томский лес

Российско-китайская компания «Хенда-Сибирь», работающая на территории Томской области, продала лес, зараженный черным еловым усачом и уссурийским полиграфом, сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора. Это карантинные вредные организмы, и лес, зараженный этими вредителями, не допускается для распространения в других регионах или странах.







В случае заражения нужно уведомить Россельхознадзор и принять меры, чтобы уничтожить вредителей. Однако «Хенда-Сибирь» не сделала этого.





«Также установлено, что компания не проводила фитосанитарные обследования на наличие или признаки заражения опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, что является нарушением федерального закона «О карантине растений», — отмечают в ведомстве.





После проведения проверки к ответственности привлекли юридических и должностных лиц. Также компании выдали предписание на устранение нарушения.