Кинотеатр «Кинополис» возобновил работу

Томский кинотеатр «Кинополис» , располагающийся по адресу пр.Ленина, 217 стр.2, возобновил работу. В мае этого года кинотеатр закрылся на неопределенный срок.

В мае 2018 года «Кинополис» уже закрывался. Тогда судебные приставы опечатали третий этаж торгового центра «Мегаполис» в Томске по иску облпрокуратуры, так как при проверке были найдены нарушения в работе систем оповещения и пожаротушения. Примерно через месяц все нарушения устранили, и кинотеатр возобновил работу.





Кинотеатры «Кинополис» и «Гудвин» принадлежат иркутской сети «Баргузин». В настоящий момент руководство «Баргузина» судится с администрацией ТРЦ «Мегаполис». Владельцы кинотеатра пытаются расторгнуть договор аренды, который заключен до 2025 года, и настаивают на том, что «администрация томского торгового центра не создает для арендатора и посетителей кинотеатра безопасных условий».





В свою очередь, «Мегаполис» пытается через Арбитражный суд взыскать с «Баргузина» долг за аренду помещения. При этом, директор ТРЦ «Мегаполис» Олег Степанов подчеркивает, здание соответствует всем требованием безопасности, «иначе оно бы не работало».