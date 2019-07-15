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15 июля,
2019
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Кинотеатр «Кинополис» возобновил работу

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Томский кинотеатр «Кинополис», располагающийся по адресу пр.Ленина, 217 стр.2, возобновил работу. В мае этого года кинотеатр закрылся на неопределенный срок.

Кинотеатр «Кинополис» возобновил работу

В мае 2018 года «Кинополис» уже закрывался. Тогда судебные приставы опечатали третий этаж торгового центра «Мегаполис» в Томске по иску облпрокуратуры, так как при проверке были найдены нарушения в работе систем оповещения и пожаротушения. Примерно через месяц все нарушения устранили, и кинотеатр возобновил работу.


Кинотеатры «Кинополис» и «Гудвин» принадлежат иркутской сети «Баргузин». В настоящий момент руководство «Баргузина» судится с администрацией ТРЦ «Мегаполис». Владельцы кинотеатра пытаются расторгнуть договор аренды, который заключен до 2025 года, и настаивают на том, что «администрация томского торгового центра не создает для арендатора и посетителей кинотеатра безопасных условий».


В свою очередь, «Мегаполис» пытается через Арбитражный суд взыскать с «Баргузина» долг за аренду помещения. При этом, директор ТРЦ «Мегаполис» Олег Степанов подчеркивает, здание соответствует всем требованием безопасности, «иначе оно бы не работало».

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