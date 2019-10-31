Кинологи подарят щенка Даниле Сафронову на выставке собак в Москве

Новости

Российская кинологическая федерация подарит щенка подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его собаку. Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В момент аварии собака гуляла без поводка.

Как стало известно ТВ2, представители Российской кинологической федерации пригласили Данилу Сафронова с отцом на интернациональную выставку собак всех пород в «Крокус Экспо», которая пройдет в Москве со 2 по 4 ноября. До сих пор кинологи держат в тайне породу собаки. Известно, что это будет трехмесячный щенок с пожизненным страхованием жизни и здоровья. Родители собаки из питомника кинологической федерации стали победителями в своей породе на чемпионате мира, проходившем в России в 2016 году.

Фото: предоставлено Российской кинологической федерацией

Данила выбрал не безвредную маленькую карманную собачку, — сказал ТВ2 представитель Российской кинологической федерации Артур Гроховский. — Это крупный и достаточно серьезный пес с одной из лучших родословных в России. На выставке наши кинологи расскажут Даниле, как правильно заниматься и ухаживать за собакой этой породы. Ни в коем случае собака не должна оставаться на улице без присмотра, не должна выгуливаться без поводка и намордника.