Кинологи подарят щенка Даниле Сафронову на выставке собак в Москве
Российская кинологическая федерация подарит щенка подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его собаку. Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В момент аварии собака гуляла без поводка.
Как стало известно ТВ2, представители Российской кинологической федерации пригласили Данилу Сафронова с отцом на интернациональную выставку собак всех пород в «Крокус Экспо», которая пройдет в Москве со 2 по 4 ноября. До сих пор кинологи держат в тайне породу собаки. Известно, что это будет трехмесячный щенок с пожизненным страхованием жизни и здоровья. Родители собаки из питомника кинологической федерации стали победителями в своей породе на чемпионате мира, проходившем в России в 2016 году.
Данила выбрал не безвредную маленькую карманную собачку, — сказал ТВ2 представитель Российской кинологической федерации Артур Гроховский. — Это крупный и достаточно серьезный пес с одной из лучших родословных в России. На выставке наши кинологи расскажут Даниле, как правильно заниматься и ухаживать за собакой этой породы. Ни в коем случае собака не должна оставаться на улице без присмотра, не должна выгуливаться без поводка и намордника.
Данила Сафронов и его отец будут участвовать в кинологической выставке в качестве почетных гостей. На выставку приезжают кинологи и судьи со всех европейских стран.
«Для Данилы Сафронова мы видим кинологическое будущее, — отметил Артур Гроховский. — Поступок его был неправильным по ряду обстоятельств. Если Данила захочет стать кинологом или заводчиком, мы будем ему всячески в этом помогать».
Московские кинологи договорились с томскими коллегами. Как только Данила вернется с собакой из Москвы, он пройдет курсы по дрессировке в кинологическом центре «Спринт».
Семья вылетает в Москву 1 ноября и пробудет там три дня. В интернациональной выставке примут участие более 10 000 собак 250 пород и 25 000 человек.
Российская кинологическая федерация объединяет около пяти миллионов собаководов и считается крупнейшей кинологической организацией и единственной в России, которая выдает международные родословные собакам.
Напомним, дело Данилы Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 30 октября одна из петиций набрала больше 224 тысяч подписей.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек. Как ранее рассказывало ТВ2, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства.
12 сентября в мировом суде Ленинского района состоялось предварительное слушание уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Суд отправил дело на прокурорскую проверку.
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