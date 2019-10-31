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31 октября,
2019
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Кинологи подарят щенка Даниле Сафронову на выставке собак в Москве

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
4 часа назад

Российская кинологическая федерация подарит щенка подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его собаку. Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В момент аварии собака гуляла без поводка.


Как стало известно ТВ2,  представители Российской кинологической федерации пригласили Данилу Сафронова с отцом на интернациональную выставку собак всех пород в «Крокус Экспо», которая пройдет в Москве со 2 по 4 ноября. До сих пор кинологи держат в тайне породу собаки. Известно, что это будет трехмесячный щенок с пожизненным страхованием жизни и здоровья. Родители собаки из питомника кинологической федерации стали победителями в своей породе на чемпионате мира, проходившем в России в 2016 году.

Кинологи подарят щенка Даниле Сафронову на выставке собак в Москве
Фото: предоставлено Российской кинологической федерацией

Данила выбрал не безвредную маленькую карманную собачку, — сказал ТВ2 представитель Российской кинологической федерации Артур Гроховский. — Это крупный и достаточно серьезный пес с одной из лучших родословных в России.  На выставке наши кинологи расскажут Даниле, как правильно заниматься и ухаживать за собакой этой породы. Ни в коем случае собака не должна оставаться на улице без присмотра, не должна выгуливаться без поводка и намордника.

Данила Сафронов и его отец  будут участвовать в кинологической выставке в качестве почетных гостей. На выставку приезжают кинологи и судьи со всех европейских стран.


«Для Данилы Сафронова мы видим кинологическое будущее, — отметил Артур Гроховский. — Поступок его был неправильным по ряду обстоятельств. Если Данила захочет стать кинологом или заводчиком, мы будем ему всячески в этом помогать».  


Московские кинологи договорились с томскими коллегами. Как только Данила вернется с собакой из Москвы, он пройдет курсы по дрессировке в кинологическом центре «Спринт»

Семья вылетает в Москву 1 ноября и пробудет там три дня. В интернациональной выставке примут участие более 10 000 собак 250 пород и 25 000 человек. 


Российская кинологическая федерация объединяет около пяти миллионов собаководов и считается крупнейшей кинологической организацией и единственной в России, которая выдает международные родословные собакам.

Напомним, дело Данилы Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 30 октября одна из петиций набрала больше 224 тысяч подписей.


Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек.  Как ранее рассказывало ТВ2, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства. 


12 сентября в мировом суде Ленинского района состоялось предварительное слушание уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Суд отправил дело на прокурорскую проверку.


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