Кемеровский омбудсмен на встрече с губернатором опроверг информацию о голодных обмороках детей

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал губернатору Сергею Цивилёву, что не обнаружил голодных обмороков у школьников региона. Днем ранее он писал, что информация подтвердилась, а чиновники замалчивали факты.

«В тех школах, где побывала комиссия, фактов голодных обмороков у детей не было. В мой адрес поступали анонимные сообщения из этих районов, где находятся школы. Я обязан был проверить эти факты», — цитирует Кислицына «Интерфакс».





Сергей Цивилёв попросил омбудсмена сообщать ему о подобных заявлениях и проверить все школы региона, включив Кислицына в комиссию.





Накануне канал Рен-ТВ опубликовал письмо Кислицына Сергею Цивилёву, в котором говорилось, что нарушения в организации питания выявили в восьми школах. Так, в школе поселка Барзас города Березовский питание получают только 89 из 216 учащихся. А медработник школы в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса рассказала о трех обмороках детей, которые не стали официально регистрировать.





«Вода в школе непригодна для питья, пищеблок находится в аварийном состоянии: в полах дыры, стены осыпаются, окна затянуты пленкой. Электрические плиты для приготовления пищи включены по причине низкой температуры в помещениях для обогрева поваров», — говорится в письме.