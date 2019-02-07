Добрые новости
07 февраля,
2019
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Новости

Кемеровский омбудсмен на встрече с губернатором опроверг информацию о голодных обмороках детей

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал губернатору Сергею Цивилёву, что не обнаружил голодных обмороков у школьников региона. Днем ранее он писал, что информация подтвердилась, а чиновники замалчивали факты.

Дмитрий Кислицын
Дмитрий Кислицын
Фото: deti.kemobl.ru

«В тех школах, где побывала комиссия, фактов голодных обмороков у детей не было. В мой адрес поступали анонимные сообщения из этих районов, где находятся школы. Я обязан был проверить эти факты», — цитирует Кислицына «Интерфакс».


Сергей Цивилёв попросил омбудсмена сообщать ему о подобных заявлениях и проверить все школы региона, включив Кислицына в комиссию.


Накануне канал Рен-ТВ опубликовал письмо Кислицына Сергею Цивилёву, в котором говорилось, что нарушения в организации питания выявили в восьми школах. Так, в школе поселка Барзас города Березовский питание получают только 89 из 216 учащихся. А медработник школы в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса рассказала о трех обмороках детей, которые не стали официально регистрировать.


«Вода в школе непригодна для питья, пищеблок находится в аварийном состоянии: в полах дыры, стены осыпаются, окна затянуты пленкой. Электрические плиты для приготовления пищи включены по причине низкой температуры в помещениях для обогрева поваров», — говорится в письме.

Кемеровский омбудсмен на встрече с губернатором опроверг информацию о голодных обмороках детей
Кемеровский омбудсмен на встрече с губернатором опроверг информацию о голодных обмороках детей

Впервые детский омбудсмен объявил о голодных обмороках школьников на сессии облсовета. Власти региона все отрицали. По их информации, «факты не были зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена».

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