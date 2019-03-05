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05 марта,
2019
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Кемеровские приставы по ошибке оштрафовали жителя Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники управления судебных приставов по Кемеровской области по ошибке удержали часть зарплаты томича, сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Томской области. Действительным должником оказался житель Кузбасса с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения.

Кемеровские приставы по ошибке оштрафовали жителя Томской области

Трижды томичу по ошибке запрещали регистрировать транспортные средства из-за долгов однофамильца. Несколько раз он сообщал в кемеровское управление ФССП, что исполнительные производства возбуждены в связи с долгом его однофамильца. В качестве доказательства мужчина отправлял копию паспорта, но мер принято не было.


В июне 2018 года судебные приставы удержали семь тысяч из зарплаты томича. По телефону сотрудники ФССП заверили мужчину, что деньги ему вернут. Но этого не произошло, а долг его однофамильца из Кемеровской области уменьшился на взысканную сумму.


В декабре 2018 года мужчина сообщил о нарушении своих прав омбудсмену в Томской области Елене Карташовой. Уполномоченный по правам человека обратилась к главному судебному приставу РФ с просьбой вернуть заявителю ошибочно взысканные деньги и принять меры по предотвращению подобных ситуаций.

По результатам рассмотрения обращения государственного правозащитника вынесены постановления об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств и приняты меры, направленные на возврат заявителю денежных средств, удержанных из его заработной платы и уже переданных взыскателю, — говорится на сайте омбудсмена. — В итоге в феврале 2019 года денежные средства были возвращены.

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