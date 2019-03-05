Кемеровские приставы по ошибке оштрафовали жителя Томской области

Сотрудники управления судебных приставов по Кемеровской области по ошибке удержали часть зарплаты томича, сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Томской области. Действительным должником оказался житель Кузбасса с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения.

Трижды томичу по ошибке запрещали регистрировать транспортные средства из-за долгов однофамильца. Несколько раз он сообщал в кемеровское управление ФССП, что исполнительные производства возбуждены в связи с долгом его однофамильца. В качестве доказательства мужчина отправлял копию паспорта, но мер принято не было.





В июне 2018 года судебные приставы удержали семь тысяч из зарплаты томича. По телефону сотрудники ФССП заверили мужчину, что деньги ему вернут. Но этого не произошло, а долг его однофамильца из Кемеровской области уменьшился на взысканную сумму.





В декабре 2018 года мужчина сообщил о нарушении своих прав омбудсмену в Томской области Елене Карташовой. Уполномоченный по правам человека обратилась к главному судебному приставу РФ с просьбой вернуть заявителю ошибочно взысканные деньги и принять меры по предотвращению подобных ситуаций.