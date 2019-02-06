Каждый пятый врач выбыл из областной программы «Земский доктор»

Каждый пятый врач, приехавший в села Томской области по программе «Земский доктор», выходит из этой программы. Об этом сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев на ежегодной пресс-конференции по итогам года.

Сегодня в регионе действуют две программы по привлечению медиков в районы — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках первой переезжающему на село врачу выплачивается миллион рублей подъемных денег из областного и федерального бюджетов, в рамках второй — 500 тысяч из бюджета региона.





За время существования программ — с 2012 года — в районы и малые города региона прибыли 700 врачей и 67 фельдшеров.





«Двадцать процентов – выход из программы по докторам и 6% – по фельдшерам. Причины выхода разные. Начиная от удаленности и неготовности к тем условиям, в которых участники программы не привыкли жить. Очень часто к нам приезжают доктора из европейской части России – Воронежа, Смоленска, Татарстана, и сталкиваются с тем, что было три дня назад, за окном мороз около минус 40, это вызывает определенный дискомфорт», – рассказал Иван Деев.





При этом он отметил, что большинство выбывших из программы — это специалисты, которые отработали необходимый пятилетний срок и уехали. В 2019 году данные программы также будут продолжены.