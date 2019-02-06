Каждый пятый врач выбыл из областной программы «Земский доктор»

Каждый пятый врач, приехавший в села Томской области по программе «Земский доктор», выходит из этой программы. Об этом сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев на ежегодной пресс-конференции по итогам года.
Сегодня в регионе действуют две программы по привлечению медиков в районы — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках первой переезжающему на село врачу выплачивается миллион рублей подъемных денег из областного и федерального бюджетов, в рамках второй — 500 тысяч из бюджета региона.
За время существования программ — с 2012 года — в районы и малые города региона прибыли 700 врачей и 67 фельдшеров.
«Двадцать процентов – выход из программы по докторам и 6% – по фельдшерам. Причины выхода разные. Начиная от удаленности и неготовности к тем условиям, в которых участники программы не привыкли жить. Очень часто к нам приезжают доктора из европейской части России – Воронежа, Смоленска, Татарстана, и сталкиваются с тем, что было три дня назад, за окном мороз около минус 40, это вызывает определенный дискомфорт», – рассказал Иван Деев.
При этом он отметил, что большинство выбывших из программы — это специалисты, которые отработали необходимый пятилетний срок и уехали. В 2019 году данные программы также будут продолжены.
Ранее мы рассказывали про врача Александровской больницы Владимира Сотникова, который вернулся в родное село по программе «Земский доктор». В больнице он отказался подписывать «липовые» справки о смерти, добивался выдачи бесплатных лекарств для больных, подписывал вместе с александровцами обращение к депутатам и жаловался на главврача. В итоге Владимира отстранили от работы из-за якобы не пройденного медосмотра.
Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина прокомментировала ТВ2 следующим образом:
«Врач, уехавший по программе «Земский доктор» с единовременной выплатой в один миллион рублей, в итоге не работает в больнице по какой-то причине — конечно, это меня взволновало. Из разговора с ним у меня сложилось впечатление, что молодой человек просто не хочет работать. И не пройденный профосмотр — формальная причина», — сказала она.
Владимир Сотников пытался обжаловать свое отстранение от работы, однако Томский областной суд отказал в удовлетворении апелляции.