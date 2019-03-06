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06 марта,
2019
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Новости

Каждый пятый гражданин России готов участвовать в политических протестах

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Три четверти граждан страны не поддержат массовые протестные акции с политическими требованиями, о готовности присоединиться к подобным акциям заявили 20% респондентов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Каждый пятый гражданин России готов участвовать в политических протестах

По данным опроса, возможность своего участия в акциях с экономическими требованиями и, в частности, против падения уровня жизни видят 26% россиян, не видят возможности присоединяться к ним 69% опрошенных.


Максимальный протестный потенциал политической направленности за последние два года отмечался в июле 2018 года (23% опрошенных), экономической направленности - в ноябре того же года, когда о своем намерении участвовать в акциях против падения уровня жизни заявляли 30% респондентов.


Вероятность проведения протестных акций политической направленности по месту своего проживания допускают в феврале текущего года 28% респондентов, социально-экономической направленности - 34% россиян, отмечают социологи. Нереальными подобные акции, по их оценке, считают 68% и 63% опрошенных соответственно.


Опрос проведен 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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