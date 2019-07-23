Казачьи свадьбы, обряд первых штанов, катания на лошадях: как пройдет фестиваль «Братина»
С 25 по 27 июля в Кривошеино пройдет фестиваль «Сибирская братина». Фестиваль проводится не первый год, но в этом году впервые стал межрегиональным. В Кривошеино съедутся казачьи организации, творческие коллективы и этнокультурные объединения со всей Сибири. Программа фестиваля, советы организаторов и полезная информация о том, как добраться и где разместиться, в материале ТВ2.
Какая программа
25 и 26 июля специалисты государственного российского дома народного творчества проведут мастер-классы по тематике, связанной с казачьей культурой: фольклор, география, песни.
В эти же дни 23 творческих коллектива покажут программу жюри, из их номеров будет составлен гала-концерт, который пройдет в «Околице» в пятницу, 26 июля, в 19:00. Вход свободный.
Также в пятницу можно походить по музеям, которые работают круглогодично. Они – историческое наследие казаков.
«Мы стараемся воспроизвести «музейные экспонаты»: издания, предметы быта. Как жили 100 лет назад, 50 лет назад. Старшее поколение, которое бывает у нас в гостях, восхищается и спрашивает, где мы все это нашли», – рассказывает глава Кривошеинского района Сергей Тайлашев.
27 июля гостей встречают с самого утра. С 7:00 до 9:00 размещаются объекты торговли, 35 уже аккредитованы.
«И это не просто шашлыки. Это все, чем богата наша Томская область. И шашлычники будут, и люди «с историческим наследием»: берестой, сувенирами и т. д. Причем места разделены и не пересекаются. Человек, когда заходит на полянку, сразу понимает, что ему надо. Если хочет сувенирную продукцию посмотреть – идет в одну сторону. Если хочется окунуться в быт – идет в дом зажиточного казака», – добавляет Сергей Тайлашев.
С 11:00 по традиции состоится молебен, который проведет Колпашевский и Стрежевской епископ Силуан. После начинаются остальные мероприятия, полный список которых можно посмотреть здесь.
В 12:00 будет торжественное открытие, затем праздничный концерт, который завершится выступлением творческого коллектива «Партизан FM».
«Мы старались сделать так, чтобы все поселения Кривошеинского района были включены в эту работу. Каждое имеет свою изюминку, и на протяжении работы основных сцен будут работать площадки поселений. Так, мы сможем посмотреть, какие были обряды у казаков. Это и входины (молодая семья входит в дом), и казачья свадьба, и обряд первых штанов. На все эти изюминки стоит посмотреть», – отмечает глава района Тайлашев.
Как все успеть
Если не задерживаться у каждой торговой точки, чтобы поторговаться или проверить все продукты на качество, то все успеется, говорят организаторы.
«Все будет интересно расположено. Мы все уже это обыграли, проговорили. Это не значит, что вот обряд прошел 15 минут и тут же закончился», – говорит Сергей Тайлашев.
Как доехать
Добраться до «Сибирской братины» можно по трассе Томск — Колпашево, по 165 километру. Три въезда в Кривошеино, по каждому можно проехать, указатели по селу стоят, парковочные места обозначены.
Отдельные места предусмотрены для торговли, автобусных и творческих коллективов и отдельно для посетителей на личном транспорте. Выезды и парковки укреплены, добраться можно без проблем.
«Многочисленные поездки показали, что это два часа по хорошей дороге. Так что добраться не проблема», — добавляет начальник департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк.
Также для туристических групп заказан специальный автобус. Он отправится на фестиваль 27 июля в 9:30 с парковки, расположенной за Театром драмы. В Томск автобус выедет в 18 часов.
Где разместиться
Для палаток есть специальные территории, где можно и машину поставить, и палатку саму в непосредственной близости разместить.
Гостиничный же комплекс не очень востребован. Их два: один в Кривошеино, один на трассе. Также можно поехать в Молчаново и Володино – в 30 километрах от фестиваля.
Будут ли укрытия от дождя
Праздник будет проводиться на открытом воздухе, поэтому, если будет пасмурно, лучше взять с собой зонт или дождевик.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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