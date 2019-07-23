Казачьи свадьбы, обряд первых штанов, катания на лошадях: как пройдет фестиваль «Братина»

С 25 по 27 июля в Кривошеино пройдет фестиваль «Сибирская братина». Фестиваль проводится не первый год, но в этом году впервые стал межрегиональным. В Кривошеино съедутся казачьи организации, творческие коллективы и этнокультурные объединения со всей Сибири. Программа фестиваля, советы организаторов и полезная информация о том, как добраться и где разместиться, в материале ТВ2.

25 и 26 июля специалисты государственного российского дома народного творчества проведут мастер-классы по тематике, связанной с казачьей культурой: фольклор, география, песни.





В эти же дни 23 творческих коллектива покажут программу жюри, из их номеров будет составлен гала-концерт, который пройдет в «Околице» в пятницу, 26 июля, в 19:00. Вход свободный.





Также в пятницу можно походить по музеям, которые работают круглогодично. Они – историческое наследие казаков.





«Мы стараемся воспроизвести «музейные экспонаты»: издания, предметы быта. Как жили 100 лет назад, 50 лет назад. Старшее поколение, которое бывает у нас в гостях, восхищается и спрашивает, где мы все это нашли», – рассказывает глава Кривошеинского района Сергей Тайлашев.





27 июля гостей встречают с самого утра. С 7:00 до 9:00 размещаются объекты торговли, 35 уже аккредитованы.





«И это не просто шашлыки. Это все, чем богата наша Томская область. И шашлычники будут, и люди «с историческим наследием»: берестой, сувенирами и т. д. Причем места разделены и не пересекаются. Человек, когда заходит на полянку, сразу понимает, что ему надо. Если хочет сувенирную продукцию посмотреть – идет в одну сторону. Если хочется окунуться в быт – идет в дом зажиточного казака», – добавляет Сергей Тайлашев.





С 11:00 по традиции состоится молебен, который проведет Колпашевский и Стрежевской епископ Силуан. После начинаются остальные мероприятия, полный список которых можно посмотреть здесь.





В 12:00 будет торжественное открытие, затем праздничный концерт, который завершится выступлением творческого коллектива «Партизан FM».





«Мы старались сделать так, чтобы все поселения Кривошеинского района были включены в эту работу. Каждое имеет свою изюминку, и на протяжении работы основных сцен будут работать площадки поселений. Так, мы сможем посмотреть, какие были обряды у казаков. Это и входины (молодая семья входит в дом), и казачья свадьба, и обряд первых штанов. На все эти изюминки стоит посмотреть», – отмечает глава района Тайлашев.