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26 июля,
2019
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Карта запрещенных пляжей и рассылка в WhatsApp: как будут бороться с гибелью людей на водоемах

Влад Карпов
Влад Карпов
1 час назад

33 человека утонули в Томской области с начала купального сезона, рассказал  на межведомственном заседании глава отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС Сергей Егоров. В 24 случаях погибшие купались в местах, которые не были для этого предназначены. По словам Егорова, в городе недостаток оборудованных пляжей, поэтому сознательные люди «вынуждены отдыхать только на Семейкином острове».

Карта запрещенных пляжей и рассылка в WhatsApp: как будут бороться с гибелью людей на водоемах

По мнению начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина, для решения проблемы нужно составить карту необорудованных для купания пляжей, так как «из года в год люди гибнут в одних и тех же местах». Он предложил информировать родителей об опасности купания детей в неположенных местах через классного руководителя в мессенджере Whats App. По его словам, все погибшие несовершеннолетние (их за два летних месяца было пятеро) купались без присмотра взрослых. 

По данным администрации, только в выходные 13-14 июля в неположенных (то есть всех, кроме Семейкиного острова) местах купались примерно 500 человек. Сотрудники администрации вместе с полицией продолжают обходить места массового купания, в том числе берега озер Сенная Курья и Песчаного, а также Томи и Ушайки. 

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