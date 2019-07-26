Кандидат в мэры Новосибирска объявил голодовку из-за отказа в регистрации

До сегодняшнего вечера я был кандидатом в мэры Новосибирска, — сказал в видеообращении 25 июля Алексей Южанин. — Сегодня избирательная комиссия по беспределу сняла меня с этих выборов. Якобы потому что у меня в партийном протоколе не хватает каких-то сведений о дате моего рождения. Но это просто бред. Согласно федеральному закону, комиссия должна меня оповестить, чтобы я вовремя исправил эти недочеты. Они этого не делают, чтобы меня слить!