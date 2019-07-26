Кандидат в мэры Новосибирска объявил голодовку из-за отказа в регистрации
В Новосибирске глава крестьянского-фермерского хозяйства Алексей Южанин объявил голодовку после отказа в регистрации кандидатом на должность мэра. Об этом он рассказал на своей личной странице в facebook.
До сегодняшнего вечера я был кандидатом в мэры Новосибирска, — сказал в видеообращении 25 июля Алексей Южанин. — Сегодня избирательная комиссия по беспределу сняла меня с этих выборов. Якобы потому что у меня в партийном протоколе не хватает каких-то сведений о дате моего рождения. Но это просто бред. Согласно федеральному закону, комиссия должна меня оповестить, чтобы я вовремя исправил эти недочеты. Они этого не делают, чтобы меня слить!
Алексей Южанин рассказал изданию «Тайга.инфо», что 28 июля на процедуре выдвижения кандидатов в мэры представители избиркома получили экземпляры партийных протоколов.
Второго июля Южанин подал в комиссию пакет документов, а на следующий день открыл избирательный счет. Он считает, что члены избиркома намеренно не сообщили ему о недочетах в документах вовремя.
С завтрашнего дня (с 26 июля — прим. редакции) я объявляю голодовку и привлеку все федеральные СМИ. Новосибирск будет греметь хуже, чем Москва. Те, кто захочет меня поддержать, приглашаю на площадь Ленина. Там я буду голодать
В 2014 году Алексей Южанин уже участвовал в выборах мэра от Партии духовного преображения России и набрал 0,54% голосов. В этот раз он выдвигался от Партии социальных реформ.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?