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21 декабря,
2019
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Новости

Канада вернула гражданство детям российских разведчиков Елены Вавиловой и Андрея Безрукова

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Верховный суд Канады подтвердил право на канадское гражданство для Александра и Тимофея Вавиловых — сыновей российских разведчиков Андрея Безрукова и Елены Вавиловой. 23 года Елена вместе с мужем Андреем Безруковым (оба — выпускники истфака ТГУ) работали разведчиками-нелегалами в разных странах и в 2010 году были разоблачены в США. Елена Вавилова, которую в США знали как Трэйси Ли Фоули, была одной из десяти разведчиков, которые признались в совершении вменяемых им преступлений и были обменяны на четырех российских граждан. Среди них бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и ученый Игорь Сутягин, жена которого тоже родом из Томска. Сыновья Елены и Андрея не знали о том, чем занимались их родители, и несколько лет добивались права жить в Канаде.

Елена Вавилова с родителями на презентации книги «Женщина, которая умеет хранить тайны» в Томске
Елена Вавилова с родителями на презентации книги «Женщина, которая умеет хранить тайны» в Томске
Фото: Лев Мучник

Безруков и Вавилова были завербованы спецслужбами СССР и отправлены в Канаду в 80-х под именами Дональда Хитфилда и Трейси Фоули. Там  у них родились двое сыновей: в 1990-м — Тимоти, в 1994-м — Алекс. В 1999 году они переехали в США, в штат Массачусетс, но продолжили приезжать в Канаду. Работали сначала на КГБ, а после распада СССР на Службу внешней разведки России. Были задержаны агентами ФБР в день рождения сына, Тима Фоули, 7 июня 2010 года.


После признания вины американские власти обменяли российских шпионов на четырех российских граждан, обвиненных в шпионаже у себя на Родине. Тим и Алекс, не знавшие русского языка, вместе с родителями оказались в России и получили русские паспорта. Так они стали Тимофеем и Александром Вавиловыми. Братья боролись за право на возвращение канадского гражданства, мотивируя это тем, что они были не осведомлены о том, чем занимаются их родители, и не отвечают за то, что те оказались шпионами. По прошествии нескольких лет Верховный суд Канады решил, что дети за родителей и в самом деле не ответчики.

Томичка Елена Вавилова представила автобиографический роман о семье разведчиков-нелегалов

«День, когда мы узнали, что наши родители — русские шпионы»


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