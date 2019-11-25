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Какой будет погода в воскресенье: прогноз для Томска и области

ТВ2
ТВ2
1 день назад

24 ноября по Томской области ночью и днем ожидается облачная погода, местами будет идти снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.


«Температура ночью по области составит -14…-19°С, по северо-западу -7…-12°С. Температура днем -5…-10°С, местами -11… -16°С. На дорогах местами гололедица», – сообщает Томский гидрометцентр.


В Томске пойдет небольшой снег. Ночью в городе -14...-16°С, днем -11…-13°С.

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