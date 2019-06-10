Какие томские проекты получат президентские гранты в 2019 году

Фонд президентских грантов подвел итоги конкурса. Заявки на поддержку подали 63 некоммерческие организации Томской области. 23 из них получили поддержку. Они получат на реализацию своих проектов свыше 35 млн рублей.





Среди победителей проекты в области науки и образования, а также проекты по социальному обслуживанию, пропаганде здорового образа жизни, укреплению межнационального согласия. Кроме того, поддержку получили проекты, направленные на сохранение и возрождение языков коренных малочисленных народов Севера Томской области.





Так самую большую сумму — около 6 млн рублей — получила организация «Солнечный экспресс». Они с 2006 года организуют летние площадки, проводят этно-культурологические реконструкции. В 2010 году они открыли детский сад монтессори, в 2018 году класс для детей 6-10 лет. Новый проект также направлен на развитие образования в регионе.





Томскому отделению инвалидов выделили 2,7 млн рублей на реализацию проекта «Сибирская артель». В рамках проекта в регионе появятся швейные мастерские, где смогут работать люди с ограниченными возможностями.





Благотворительному фонду имени Алены Петровой выделили 800 тысяч рублей. Фонд будет оказывать поддержку семей с паллиативными детьми. Проект рассчитан на год, каждые шесть месяцев будут проводиться психореабилитационные занятия с двумя группами по 10 человек. Таким образом за год реализации проекта помощь получат 40 родителей.





Фонд «Обыкновенное чудо» выиграл президентский грант на 2,2 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на развитие проекта «Я выбираю чудо-спорт», который направлен на спортивную реабилитацию детей-инвалидов.





700 тысяч выделили «Ауре», которая проведет загородный лагерь для семей с детьми с аутизмом. Поддержку получил и благотворительный фонд «Меркурия», где будет продолжаться реализация проекта «Наставник».





«Академии Фотографий» получила 2,6 млн рублей на реализацию документального проекта «Томск. Карта историй», который расскажет о жизни томичей в сохранившихся деревянных зданиях в центре города.





500 тысяч рублей выделили проекту «Говорить по-селькупски». 400 тысяч получил проект «Блогеры Медвежьего Мыса», направленный на обучение основам блогерства представителей коренных народов малого севера.







