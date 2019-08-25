Какие регионы в Сибири не выполнили майские указы Путина

Почти все регионы Сибири не выполнили майские указы Путина. Об этом пишет Тайга.Инфо с ссылкой на РБК.

Четыре региона России выполнили майские указы президента РФ Владимира Путина, подписанные в 2012 году. Из сибирских регионов в этот список вошел только Алтайский край.





По майским указам к 2018 году средние зарплаты педагогов образовательных учреждений разного уровня, соцработников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100 % от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200 %. В первой половине 2019 года только четыре региона достигли необходимых показателей по всем категориям, подсчитал РБК. Только Ленинградская, Пензенская области, Чечня и Алтайский край смогли формально достичь целевых показателей.





«Самый низкий уровень исполнения среди регионов касается педагогов дошкольных организаций — работников детских садов и яслей», — отмечает издание.





По данным Росстата, средняя заработная плата в Томской области у врачей и работников медорганизаций с высшим образованием составила 72,9 тысячи рублей. Средний медицинский персонал в Томской области за январь-июнь 2019 года в среднем получал 37,3 тысячи рублей. У педагогов дошкольного образования в Томской области средняя зарплата за полгода составила 35,4 тысячи рублей. Зарплата учителей в Томской области за последние полгода 2019 года составила 45 тысяч рублей, пишет Росстат.





Напомним, майские указы Владимир Путин подписал в 2012 году, в день вступления в должность президента. Всего в майских указах содержится 218 поручений правительству на 2012-2020 годы. Среди поручений, например, доведение к 2020 году числа высокопроизводительных рабочих мест до 25 млн, обеспечение жильем 60 % нуждающихся в этом семей. Один из самых больших блоков указов касается соцполитики, в частности, зарплат бюджетников.





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