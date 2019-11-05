Какие пространства и как благоустроят в 2020 году в Томске

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В мэрии подвели итоги голосования по формированию городской среды. В голосовании поучаствовали 74 тысячи томичей, которые определили восемь мест, где в 2020 году проведут благоустройство.

Так, в 2020 году будет продолжено благоустройство объектов, работы на которых начались в этом сезоне. Это Михайловская роща, Лагерный сад ( нижняя терраса), бульвар по пр. Кирова, сквер по ул. Кутузова, пешеходная зоне по ул. Усова, сквер у ОДНТ «Авангард», Березовая роща на пересечении ул. К. Ильмера и пр. Мира и склон по ул. Обручева, 16. Эти пространства планируют оборудовать пандусами, разнообразить игровыми комплексами, малыми архитектурными формами.

В бюллетени были включены 20 общественных пространств — по пять в каждом районе. Учитывая итоги рейтингового голосования, общественная комиссия утвердила перечень из восьми общественных пространств, которые преобразятся в следующем году на средства нацпроекта.

Так, в предстоящем благоустроительном сезоне строительные бригады будут работать на следующих объектах:

Сквер по ул. Вершинина, 17 перед ДТДиМ

Один из лидеров рейтингового голосования – территория около Дворца творчества детей и молодежи. Здесь планируется оборудовать мини-футбольное поле, площадку для воркаута. Установить дополнительные лавочки, оборудовать детскую площадку, сцену, зону парковок. В рамках работы по благоустройству в парке появится ель, которую жители микрорайона смогут наряжать на новогодние праздники.

Пушкинский сквер

Здесь предполагается обновить бордюры и поврежденную плитку. Авторы проекта предлагают создать в сквере арт-объект у стены ЗАГСа – временную фотозону с вертикальным озеленением и цветочным оформлением. Благоустроить предлагается и часть сквера со стороны улицы Гагарина.

При этом во время обсуждения в ОНФ предоставленный проект показался собравшимся несовременным и не соответствующим духу студенческого Томска. Общественники предложили привлечь к благоустройству территории бизнес, чтобы прилегающие к объектам общепита территории были выполнены в едином стиле. И привлечь к проектированию Сибирский центр дизайна при ТГУ для благоустройства территории в самом центре города.

Фото: Виктория Мучник

Спортивная площадка по ул. Сибирская, 64/1

Рядом со спортивным центром «Сибиряк» появится летняя площадка для тренировок. В настоящий момент в этом спорткомплексе занимается до 38 тысяч человек в год. В этом районе Томска практически нет мест для занятия спортом, а на территории, где предполагается разместить площадку, сейчас находится пустырь.

Аллея по пр. Фрунзе, 116-126

Этот адрес внесли по многочисленным просьбам жителей, которые устали воевать за место для пешеходов с любителями парковаться на газонах. В рамках благоустройства будут разграничены тротуар и проезжая часть, а некоторые участки и вовсе закроют для автомобилей.

Общественное пространство по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга

Раньше здесь предполагалось сделать улицу с проезжей частью, но пока этого не случилось. Этим летом там было убрано около 400 гаражей и освободилось место для благоустройства.

Жильцы домов предложили продлить сквер до транспортной развязки. Здесь в рамках благоустройства появится новая рекреационная зона.

Пешеходная зона по ул. Трифонова

На улице Трифонова в рамках проекта по благоустройству планируется оборудовать новый лестничный спуск, установить освещение. Сейчас люди жалуются, что ходить на этом участке достаточно сложно и не совсем безопасно.

Парк Победы

Предложение обновить Парк Победы возле 10-й поликлиники внесли томские афганцы. Там давно не ремонтировали газон и можно подсадить новые деревья. Также там необходим ремонт мемориала. Кроме того, на пустыре за часовней могут появиться спортивная площадка и зона для воркаута.

Сквер Суворова

Данный адрес был включен в список для голосования по просьбе председателя «Ассамблеи народов Томской области» Николая Кириллова. Дело в том, что недавно армянская диаспора за свой счет установила памятник знаменитому полководцу Александру Суворову, а вот денег на благоустройство сквера у них не хватило. Там предлагается создать пешеходные связи, установить освещение и лавочки, а также восстановить озеленение.