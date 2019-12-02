Добрые новости
02 декабря,
2019
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Новости

Какие нарушения нашли в психиатрическом отделении в Северске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова побывала с рабочим визитом в психиатрическом отделении Северской клинической больницы. Она нашла ряд нарушений, сообщается на сайте омбудсмена. 

ombudsman.tomsk.ru
ombudsman.tomsk.ru
ombudsman.tomsk.ru
ombudsman.tomsk.ru

Бытовые условия в отделении оставляют желать лучшего. Давно назрела необходимость проведения капитального ремонта. Санитарные комнаты находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: на потолках имеются следы плесени, в некоторых местах обвалилось потолочное покрытие, вывалилась кафельная плитка, сантехника почти пришла в негодность. В некоторых палатах со стен частично отвалилась штукатурка, местами порван линолеум и т. д. Доступная среда для людей с ограниченной мобильностью сформирована не в полном объеме, что является одной из причин редких прогулок пациентов на свежем воздухе, — говорится на сайте омбудсмена.

Омбудсмен отметила, что пациенты живут в отделении месяцами или даже годами. Елена Карташова считает, что Северская клиническая больница финансируется за счет средств федерального бюджета, но этих ресурсов недостаточно для обеспечения надлежащих условий в психиатрическом отделении. Правозащитник отправит соответствующие рекомендации в адрес уполномоченных структур.

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