Какие нарушения нашли в психиатрическом отделении в Северске

Бытовые условия в отделении оставляют желать лучшего. Давно назрела необходимость проведения капитального ремонта. Санитарные комнаты находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: на потолках имеются следы плесени, в некоторых местах обвалилось потолочное покрытие, вывалилась кафельная плитка, сантехника почти пришла в негодность. В некоторых палатах со стен частично отвалилась штукатурка, местами порван линолеум и т. д. Доступная среда для людей с ограниченной мобильностью сформирована не в полном объеме, что является одной из причин редких прогулок пациентов на свежем воздухе, — говорится на сайте омбудсмена.