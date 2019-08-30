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30 августа,
2019
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Какие льготы получат резиденты Северской территории опережающего развития

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Депутаты областной думы на очередном собрании утвердили ряд налоговых льгот для резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной в Северске.


Так вместо налога на прибыль в 17% резиденты в течение пяти лет с момента получения первой прибыли будут платить налог по ставке 5%, в течение следующих пяти налоговых периодов - по ставке 10%.


Кроме того резиденты ТОР будут освобождены от уплаты налога на имущество в течение пяти лет с момента постановки на учет (по налоговому кодексу такая ставка составляет 2,2%), а следующие пять лет будут платить налог по ставке 1,1%.


Напомним, что территория опережающего развития в Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Из-за возникшей юридической коллизии премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР только в феврале 2019 года. Изначально планировалась, что территория опережающего развития будет создана в 2017 году.


Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.


В августе у ТОР появился первый резидент. Им стала научно-производственная компания «ВАБ-70». Как рассказал замгубернатора по экономике Андрей Антонов, это компания занимается изготовлением изделий для «Сибирского химического комбината», объем инвестиций составляет порядка 150 миллионов рублей. 


В планах у обладминистрации до конца года зарегистрировать еще пять-шесть новых резидентов. В общей сложности, в разработке находятся десять заявок. Ожидается, что реализация этих заявок позволит перечислить в консолидированный бюджет Томской области порядка 1,9 миллиарда рублей налогов.

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