Какие елки ставить в городе? Мэрия проводит соцопрос

В мэрии стартовали опросы горожан относительно украшения Томска к Новому году. Так, в частности, чиновники просят томичей поделиться мнением, какими елями предпочтительнее украшать к Новому году центральные городские парки и скверы и отдаленные территории.





Участники опроса могут выбрать, что лучше устанавливать в местах массового отдыха - искусственные ели, которые можно использовать в течение нескольких лет, либо заблаговременно проводить посадку живых деревьев, которые хоть и небольшого размера, но в перспективе их можно будет наряжать к Новому году в течение многих лет. Такая практика уже используется в Томске, так, в 2019 году на территории города во дворах и скверах было посажено 250 живых елей, сообщает пресс-служба мэрии.





Еще один из вариантов ответа в опросе – привозить для центральных площадок города живые ели более масштабного размера, выросшие в лесу. Кроме того, горожане могут предложить свой вариант ответа, например, вместо елей устанавливать в местах массового отдыха оригинальные светодиодные конструкции либо вообще отказаться от массового украшения Томска живыми либо искусственными елями и предложить другие идеи по украшению города. Высказать свои пожелания можно здесь. Правда, для того, чтобы проголосовать, нужно сначала зарегистрироваться на портале «Госуслуги».