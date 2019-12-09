Какие елки ставить в городе? Мэрия проводит соцопрос
В мэрии стартовали опросы горожан относительно украшения Томска к Новому году. Так, в частности, чиновники просят томичей поделиться мнением, какими елями предпочтительнее украшать к Новому году центральные городские парки и скверы и отдаленные территории.
Участники опроса могут выбрать, что лучше устанавливать в местах массового отдыха - искусственные ели, которые можно использовать в течение нескольких лет, либо заблаговременно проводить посадку живых деревьев, которые хоть и небольшого размера, но в перспективе их можно будет наряжать к Новому году в течение многих лет. Такая практика уже используется в Томске, так, в 2019 году на территории города во дворах и скверах было посажено 250 живых елей, сообщает пресс-служба мэрии.
Еще один из вариантов ответа в опросе – привозить для центральных площадок города живые ели более масштабного размера, выросшие в лесу. Кроме того, горожане могут предложить свой вариант ответа, например, вместо елей устанавливать в местах массового отдыха оригинальные светодиодные конструкции либо вообще отказаться от массового украшения Томска живыми либо искусственными елями и предложить другие идеи по украшению города. Высказать свои пожелания можно здесь. Правда, для того, чтобы проголосовать, нужно сначала зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
В опросе варианты украшения улиц города новогодней атрибутикой томичи могут оценить изменения, произошедшие в Томске в последние годы, например, строительство ледовых городков на отдаленных территориях, улучшения новогодней иллюминации, украшение образовательных учреждений – вузов, школ и детских садов, а также поликлиник, частных предприятий, кафе и магазинов.
Опросы продлятся до 25 декабря. Их результаты будут озвучены накануне Нового года. Будет ли мэрия учитывать результаты опроса, администрация Томска не уточняет.
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