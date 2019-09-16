Как выглядит Лагерный сад после реконструкции

Работы по благоустройству завершаются в Лагерном саду. Они начались в начале лета и проводились в центральной части парка, на пешеходных дорожках и прилегающих территориях.

Согласно контрактам, все работы должны были завершиться до 1 сентября. Однако к установленному сроку были выполнены работы только на одном участке.

В центральной части парка компания «Интерстрой» ремонтировала курган мемориала. Работы начались в мае, к середине июля они были выполнены на 80 %. Специалисты демонтировали гранитные плиты, ступени и бордюры на двух площадках кургана и заменили их на новые. Предполагалось, что там установят пандусы , но пока они отсутствуют. Финансировались работы за счет внебюджетных источников.

Рабочие должны были поменять тротуарную плитку, установить вокруг центральной клумбы гранитный бордюрный камень высотой 25 сантиметров, заменить несущие конструкции стел с именами погибших во время Великой Отечественной войны томичей. Также планировалось посадить вдоль аллеи ели или пихты.

Работы по благоустройству всей территории мемориального комплекса Лагерного сада начались в конце июня. Их выполняла компания «Томскремстройпроект», которая выиграла аукцион на 76,9 млн рублей.

Кроме того, в правой и левой частях парка благоустроили пешеходные дорожки. На небольшие положили щебенку, на широкие —тротуарную плитку из центральной аллеи.





В планах у мэрии было и обустройство двух парковок. Их общая площадь должна была составить 5 тысяч кв. м. Сейчас там осталось сделать только разметку.