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16 сентября,
2019
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Как выглядит Лагерный сад после реконструкции

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
18 минут назад

Работы по благоустройству завершаются в Лагерном саду. Они начались в начале лета и проводились в центральной части парка, на пешеходных дорожках и прилегающих территориях.

Согласно контрактам, все работы должны были завершиться до 1 сентября. Однако к установленному сроку были выполнены работы только на одном участке.

Как выглядит Лагерный сад после реконструкции

В центральной части парка компания «Интерстрой» ремонтировала курган мемориала. Работы начались в мае, к середине июля они были выполнены на 80 %.

Специалисты демонтировали гранитные плиты, ступени и бордюры на двух площадках кургана и заменили их на новые. Предполагалось, что там установят пандусы, но пока они отсутствуют. Финансировались работы за счет внебюджетных источников. 

Как выглядит Лагерный сад после реконструкции

Работы по благоустройству всей территории мемориального комплекса Лагерного сада начались в конце июня. Их выполняла компания «Томскремстройпроект», которая выиграла аукцион на 76,9 млн рублей.


Рабочие должны были поменять тротуарную плитку, установить вокруг центральной клумбы гранитный бордюрный камень высотой 25 сантиметров, заменить несущие конструкции стел с именами погибших во время Великой Отечественной войны томичей. Также планировалось посадить вдоль аллеи ели или пихты. 

Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции

Кроме того, в правой и левой частях парка благоустроили пешеходные дорожки. На небольшие положили щебенку, на широкие —тротуарную плитку из центральной аллеи. 


В планах у мэрии было и обустройство двух парковок. Их общая площадь должна была составить 5 тысяч кв. м. Сейчас там осталось сделать только разметку.

Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
Как выглядит Лагерный сад после реконструкции
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