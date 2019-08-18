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18 августа,
2019
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Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Фестиваль спортивных секций прошел в субботу во Дворце зрелищ и спорта. Больше 30 спортивных клубов и школ Томска рассказали о своих достижениях и показали мастер-классы.


Во время фестиваля можно было не только все узнать о виде спорта, но и познакомиться с тренером.


Отметим, Дворец спорта стал площадкой, на которой откроется единственный в городе профессиональный клуб настольного тенниса «TТ Мaster Нall». В их арсенале 14 современных столов, на которых смогут заниматься и любители, и профессионалы. 

Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото
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