Как во Дворце зрелищ и спорта прошла ярмарка секций. Фото

Фестиваль спортивных секций прошел в субботу во Дворце зрелищ и спорта. Больше 30 спортивных клубов и школ Томска рассказали о своих достижениях и показали мастер-классы.





Во время фестиваля можно было не только все узнать о виде спорта, но и познакомиться с тренером.





Отметим, Дворец спорта стал площадкой, на которой откроется единственный в городе профессиональный клуб настольного тенниса «TТ Мaster Нall». В их арсенале 14 современных столов, на которых смогут заниматься и любители, и профессионалы.