Как в Томской области вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам. Согласно распоряжению российского правительства тарифы ЖКХ в Томской области изменятся с 1 июля. Рост составит 4,7 %.

Сильнее всего тарифы вырастут в Чечне – на 6,5 %. Далее следуют Кабардино-Балкарская Республика, где коммуналка подорожает на 5,4 %, и Дагестан – 5,2 %. Меньше всего плата за ЖКХ вырастет в Ненецком автономном округе (2,4 %), Мурманской области (3 %) и Пермском крае (3 %).





В большинстве регионов страны услуги ЖКХ станут дороже на 3-4 %. В Омской области подорожание составит 5 %, в Новосибирской и Кемеровской областях — 4,9 %, Омской области — 5 %, в Красноярском крае — 4,6 %, в Алтайском крае — 4,5 %, в Республике Алтай — 4,4 %.





Напомним, в 2019 году тарифы на ЖКХ изменялись дважды. В январе средний рост тарифов в Томской области составил 1,7 %. Во втором полугодии плата за ЖКХ увеличилась от 2,34 % до 15 %. Больше всего подорожали холодная вода и водоотведение — на 15 %.