Как в Томске реализуется проект «Формирование комфортной городской среды»

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Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус в заседания комиссии Думы Томска по дорожному хозяйству и благоустройства рассказал, как реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в Советском районе осуществили благоустройство семи объектов, в Кировском – четырех, в Ленинском и Октябрьском — трех.

Фото: пресс-служба мэрии Томска

По программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году в результате голосования были отобраны 28 общественных пространств. Три из них переходящие – Лагерный сад, бульвар Кирова и Михайловская роща. По 21 адресу уже заключены договоры с подрядчиками, ведутся работы. На экономию, полученную от конкурсных процедур, планируется привести в порядок еще три территории. На оставшихся четырех объектах будет произведено частичное благоустройство: установлены садовые диваны, урны и малые архитектурные формы.

В Советском районе на реализацию программы выделено больше 17 млн рублей. На сегодняшний день обустроены три внутриквартальных проезда и четыре лестничных спуска. Сейчас приступили к работе на улице Лебедева.

«Однако сейчас никто не может гарантировать качество трубы под землей, где проводят асфальт. Сети изношены — а значит, может прорвать в любую минуту и только что обустроенное место придется раскапывать», — заметила глава Советского района Оксана Рубцова.

В Кировском районе на благоустройство выделено более 16 млн рублей. Из них 2 млн. 294 тыс. потратили на объект по улице Дзержинского 34, где провели асфальтирование, установили новые элементы на детской площадке, снесли аварийные деревья.

Также новый асфальт проложили на Пирогова — Вершинина, Учебная —Белинского. В планах работы по объекту Студенческая 43 — Студгородок1 — Студгородок 2.

В Ленинском районе делают капитальный ремонт четырех внутриквартальных проездов. Сумма заключенных контрактов с учетом строительно-монтажных работ и технического надзора – 9 млн. 587 тыс. рублей. Ремонт осуществляется по следующим адресам: от улицы Бердская до здания Бердская 9 а,

от улицы 79 Гвардейской Дивизии вдоль дома №13 к зданию 79 Гвардейской Дивизии 11/2,

от улицы 79 Гвардейской Дивизии 27а до 79 Гвардейской Дивизии 27.

от проспекта Мира 33 к проспекту Мира 35 .

Работы должны закончиться к 10 сентября.

В Октябрьском районе общая стоимость капительного ремонта объектов составила 13 млн. 220 тыс. Уже закончились работы у детского сада №102, школы №67. Там обустроены дополнительные парковочные места, расширен проезд и пешеходный тротуар.

Подъезд с дополнительным обустройством парковочных мест появится и у поликлиникb №4 на 79 Гвардейской Дивизии.

По словам Вячеслава Черноуса, в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» создаются условия для лиц с ограниченными возможностями.

Так заключен муниципальный контракт на устройство поручней вдоль пандусов в Лагерном саду, заменены крышки колодцев ливневой канализации, чтобы можно было безопасно передвигаться на колясках. На площади Ново-Соборной выделены два дополнительных парковочных места для инвалидов, запланирована укладка предупреждающей плитки перед въездами во дворовые территории на общественных пространствах по улице Лазо 20, 26, 30.