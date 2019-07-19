Как в Томске реализуется проект «Формирование комфортной городской среды»
Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус в заседания комиссии Думы Томска по дорожному хозяйству и благоустройства рассказал, как реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в Советском районе осуществили благоустройство семи объектов, в Кировском – четырех, в Ленинском и Октябрьском — трех.
По программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году в результате голосования были отобраны 28 общественных пространств. Три из них переходящие – Лагерный сад, бульвар Кирова и Михайловская роща. По 21 адресу уже заключены договоры с подрядчиками, ведутся работы. На экономию, полученную от конкурсных процедур, планируется привести в порядок еще три территории. На оставшихся четырех объектах будет произведено частичное благоустройство: установлены садовые диваны, урны и малые архитектурные формы.
В Советском районе на реализацию программы выделено больше 17 млн рублей. На сегодняшний день обустроены три внутриквартальных проезда и четыре лестничных спуска. Сейчас приступили к работе на улице Лебедева.
«Однако сейчас никто не может гарантировать качество трубы под землей, где проводят асфальт. Сети изношены — а значит, может прорвать в любую минуту и только что обустроенное место придется раскапывать», — заметила глава Советского района Оксана Рубцова.
В Кировском районе на благоустройство выделено более 16 млн рублей. Из них 2 млн. 294 тыс. потратили на объект по улице Дзержинского 34, где провели асфальтирование, установили новые элементы на детской площадке, снесли аварийные деревья.
Также новый асфальт проложили на Пирогова — Вершинина, Учебная —Белинского. В планах работы по объекту Студенческая 43 — Студгородок1 — Студгородок 2.
В Ленинском районе делают капитальный ремонт четырех внутриквартальных проездов. Сумма заключенных контрактов с учетом строительно-монтажных работ и технического надзора – 9 млн. 587 тыс. рублей. Ремонт осуществляется по следующим адресам:
- от улицы Бердская до здания Бердская 9 а,
- от улицы 79 Гвардейской Дивизии вдоль дома №13 к зданию 79 Гвардейской Дивизии 11/2,
- от улицы 79 Гвардейской Дивизии 27а до 79 Гвардейской Дивизии 27.
- от проспекта Мира 33 к проспекту Мира 35 .
Работы должны закончиться к 10 сентября.
В Октябрьском районе общая стоимость капительного ремонта объектов составила 13 млн. 220 тыс. Уже закончились работы у детского сада №102, школы №67. Там обустроены дополнительные парковочные места, расширен проезд и пешеходный тротуар.
Подъезд с дополнительным обустройством парковочных мест появится и у поликлиникb №4 на 79 Гвардейской Дивизии.
По словам Вячеслава Черноуса, в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» создаются условия для лиц с ограниченными возможностями.
Так заключен муниципальный контракт на устройство поручней вдоль пандусов в Лагерном саду, заменены крышки колодцев ливневой канализации, чтобы можно было безопасно передвигаться на колясках. На площади Ново-Соборной выделены два дополнительных парковочных места для инвалидов, запланирована укладка предупреждающей плитки перед въездами во дворовые территории на общественных пространствах по улице Лазо 20, 26, 30.
Вячеслав Черноус также отметил, что при ремонте необходимо делать больший упор на внутриквартальные проезды и дворовые территории. При этом в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обустройство дворов не предусмотрено.
«На будущий и последующие годы благоустройство дворовых территорий должно стать приоритетным – на этом настаивают томичи. Инициативу поддерживают и члены АСДГ, есть подвижки в этом вопросе и на уровне федерации. Надеюсь, вопрос удастся решить уже к 2020 году», — резюмировал председатель комиссии по дорожному строительству и благоустройству Василий Музалев.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?